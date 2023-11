Herbstkonzert der Musikkapelle Aichstetten am 4. November

Die Gastkapelle Legau nahm unter der Leitung von Simon Grotz pünktlich um 20 Uhr vor einer voll besetzten Halle auf der Bühne platz. Nach dem Eröffnugsstück „Take off“ begrüßte Vorstand Klaus Franzesko alle Konzertbesucher.

Anschließend folgte „The Mystery of Atlantis“, das Rätsel um die Insel Atlantis. Nach dem Musikstück „Everlasting Love“, „unvergängliche Liebe“, wurden die Konzertbesucher beim Walzer „Im Abendrot“ zum Schunkeln animiert. Der Musikverein Legau verabschiedete sich mit dem Stück „Pur Party Hitmix“ und bedankte sich bei der Musikkapelle Aichstetten für die Einladung. Aufgrund starkem Applaus spielten die Legauer Musikanten als Zugabe den Marsch „Im Eilschritt nach Sankt Peter“.

Nach einer kurzen Umbaupause eröffnete die Musikkapelle Aichstetten den zweiten Konzertteil mit dem „Wohlhynischen Militärmarsch“. Anschließend führte der Stellvertretende Vorsitzende des Blasmusikkreisverbands Klaus Wachter die Ehrungen von dem Dirigenten Josef Möslang über 30-jährige vorbildliche Tätigkeit zur Förderung der Musik durch und verlieh ihm die Dirigentennadel in Gold mit Diamant. Vorstand Klaus Franzesko wurde für 20-jährige vorbildliche Tätigkeit zur Förderung der Musik geehrt und bekam die Fördermedaille in Gold verliehen. Im Namen der Musikkapelle bedankte sich Vorstand Patrick Krattenmacher bei den Jubilaren für ihr langjähriges Engagement und freut sich über viele weitere gemeinsame musikalische Jahre.

Musikalisch ging es mit dem Medley „Frank Sinatra Classics“ weiter. Anschließend folgte „Children of Sanchez“ mit dem Solisten Sebastian Heine am Flügelhorn. Daraufhin erklang die „Perger Polka“ und den grummeligen Brummbär brachte Bernadette Kloos am Fagott im Stück „Der alte Brummbär“ sehr gut zum Ausdruck. Bei dem Stück „Mountain Panorama“ wurden die Konzertbesucher auf eine rasante Fahrt in einem Hochgebirgsexpress durch die herrliche Alpenlandschaft genommen. Bei dem Solo „Erinnerung an Zirkus Renz“ waren alle Blicke auf den Solisten Cornelius Heine gerichtet, wie er mit seinen Schlegeln auf den Klangstäben des Xylophons tänzelte. Nach dem Medley „80er KULT(tour)2“ bedankte sich Klaus Franzesko bei dem Musikverein Legau für den ersten Konzertteil, bei den Gästen für ihren Besuch und tollen Applaus und lud zum gemeinsamen Fest mit Barbetrieb ein. Natürlich gab es nach starkem Applaus noch die Zugabe „Wien bleibt Wien“.