Hemmschwellen mussten überwunden werden

Am Montag, 13. November, fand in der Sporthalle Wuchzenhofen unter der Leitung von Ludwig Lingenheil zum vierten mal ein Spaßtraining für die Taekwondo Mitglieder statt, zudem diese jeder ein Elternteil, Freund oder Schulkamerad ins Training mitbringen konnten. Nach der Begrüßung und Vorstellung der Verteidigungssportart Taekwondo ging es in den Trainingsablauf mit warmlaufen und den ersten Koordinations- und Dehnübungen. Im Anschluss wurden die ersten Taekwondo-Techniken am sogenannten Handmit, bei dem man die Fuß- und Handtechniken, ohne sich oder einen Gegner zu verletzen in voller Ausführung üben kann. Die Taekwondokas und ihre Begleiter zeigten großes Interesse, und schnell war jeder voll bei der Sache. Zum Übergang ins Einstepp-Sparring bei diesem es um vorgegebene Angriffs- und Verteidigungstechniken ging, wurden im Gegenzug die Unterschiede der zahlreichen Verteidigungssportarten erklärt. In der Sektion Selbstverteidigung ging es um einfache und effektive Selbstverteidigung, es wurden alltagstaugliche Techniken geübt, bei diesen viele die Erfahrung machten, dass erst eine Hemmschwelle zur Ausführung der Techniken überwunden werden musste. Am Ende des fast zweistündigen Spaßtrainings durften sich alle beim Autogenen Training in einen Abschaltmodus versetzen und entspannt die Trainingseinheiten beenden. Unter dem Motto „Spaß haben“ war es eine sehr harmonische Trainingseinheit, die ohne den normalen Wettkampfmodus auskam. Auch für die „Trainer“ an diesem Tag war es mal wieder ein sehr bedeutendes Ereignis und waren sehr überrascht über die hohe Teilnehmerzahl.

Info: in der Taekwondo Abteilung des TSV Wuchzenhofen trainieren 45 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Trainingszeiten sind Montag 18.00 bis 19.30 Uhr und Donnerstag 18.30 bis 20.00 Uhr. Einstieg jederzeit möglich ‐ Kontakt: Ludwig Lingenheil 07561/8493633, Homepage www.tsv-wuchzenhofen.de