Helferkreis der Firma Elobau unterstützt Ma-Gi-Ta

Seit 15 Jahren unterstützt der Helferkreis der Firma Elobau an Weihnachten und Ostern den Ma-Gi-Ta Kinderhilfe Verein in Leutkirch. Der Helferkreis der Firma Elobau verkauft in der Frühstückspause zum Beispiel Weihnachts-Plätzchen und vieles mehr an die Mitarbeiter und unterstützt unsere Kinderhilfe jedes Jahr mit einer tollen Spende.

Die Ma-Gi-Ta Kinderhilfe macht jedes Jahr für bedürftige Familien eine große Weihnachtsaktion. Angefangen mit der Verteilung von Advents Kalendern, dann kommt der Nikolaus, dann werden Gutscheine für einen Weihnachtsbaum ausgegeben und zum Schluss die große Weihnachtshilfe in Form von verschiedenen Gutscheinen.

Dazu gehören auch Lebensmittel-Gutscheine, damit die Familien auch schöne Weihnachten haben. Dieses Jahr haben wir etwa 6000 Euro ausgeben können, dank verschiedener Spenden und aus den Einnahmen unserer zwei Geschäfte in der Bachstraße in Leutkirch. In diesen Geschäften arbeitet ein Team von 26 ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ma-Gi-Ta bedankt sich bei allen die uns das ganze Jahr unterstützen, da Hilfe nicht nur zu Weihnachten gebraucht wird.