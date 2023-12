Heimatmuseum in Haslach mit vielen Besuchern

Das Heimatmuseum in Haslach hatte viele Besucher am 1. Advent. Durchgehend von 10.00 - 16.00 Uhr waren viele Besucher in der ehemaligen Kath. Volksschule in Haslach, das seit ca. 10 Jahren als Heimatmuseum in den damaligen Räumen der Unter- und Oberklasse fungiert. Für das Interesse der Besucher gab es eine Zeitreise vom Jahre 882 bis in die aktuelle Gegenwart. Neu hinzu kam der „lange Arm“ vom Kloster Weissenau. Auch rechtlich gelöste Streitigkeiten zwischen der Haslachmühle und einem Bauern aus Schauwies aus dem Jahre 1472 zeigt, dass diese Anwesen seit Jahrhunderten existieren.

Aber auch die Spielsachen von den heutigen Oma’s und Opa’s wurden bewundert. Ein ganz besonderer Blickfang war der Tisch mit den ausgestellten Sammeltassen.

Wer an diesem Tag der offenen Tür keine Zeit hatte, kann auch auf Anruf und Terminvereinbarung das Museum besichtigen.