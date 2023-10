Heimatliche Veschnaufspause für den „Engel von Tello“

In heimischen Gefilden weilt derzeit Schwester Ingeborg Meroth, Franziskanerschwester der Reutener Ordensgemeinschaft. Viel Zeit bleibt ihr diesmal allerdings nicht für unbeschwerte Begegnungen mit Verwandten, Freunden und Gönnern ihrer Missionstätigkeit; zwei Operationen an Hüfte und Knie waren nicht mehr aufschiebbar und wurden terminiert für den Heimataufenthalt. „Ich bin eben auch nicht mehr die Jüngste“, sieht die 79-jährige Christazhofenerin die Sache gelassen, erwähnt dabei aber mit keiner Silbe die jahrzehntelange Dauerbelastung als Krankenschwester in Südostasien.

Seit 50 Jahren stellt sich die gelernte Krankenschwester dort in den Dienst der Armen und Kranken, zunächst auf der indonesischen Insel Nias, seit 26 Jahren nun als „Herz und Seele“ der Krankenstation auf der Insel Tello, ein kleines Eiland direkt unter dem Äquator inmitten der 101 Batu-Inseln.

In der Poliklinik suchen täglich zwanzig Erkrankte Heilung und Linderung ihrer Beschwerden. „Der eine kommt mit alltäglichen kleinen Wehwehchen, der nächste mit offenen Wunden oder Brüchen, ein weiterer mit einer Malaria- oder Tuberkuloseerkrankung und immer sind wir die Anlaufstelle für unterernährte Kinder.“ Mit zwei einheimischen Helferinnen werden Verbände angelegt, es wird geschient, Fieber und Blutdruck gemessen; die Ordensfrau verteilt Medikamente, hilft mit Ratschlägen und für Mutter gibt es Milchpulver für die Kleinen zuhause.

85 Kinder werden von einheimischen Ordensfrauen und Erzieherinnen im Kindergarten der Missionsstation behutsam zu respektvollem Miteinander erzogen. „Grundsätzlich ist unser Dienst für die Armen kostenlos, wer jedoch etwas hat, sollte schon einen Obolus beisteuern“, beschreibt die Ordensfrau ihre Grundsätze.

Dies gilt auch für die Nähschule mit ihren 15 Ausbildungsplätzen. „Hier lernen junge Frauen alles, was eine gute Näherin auszeichnet. Später können sie damit ihren Lebensunterhalt bestreiten oder einfach was hinzuverdienen.“

Hellhörig sind die Schwestern im Blick auf besonders begabte Kinder der Insel. Hier haben sie eine Auge drauf und ermutigen sie zur beruflichen Ausbildung oder Studium. „Viele von denen, die wir unterstützten, arbeiten jetzt als Erzieher, Lehrer, Arzt oder Krankengymnast.“

Von den „Eine-Welt-Sängern“ flossen das Jahr über 5100 Euro als Spende für erfolgreiche Weiterarbeit in den Topf von Sr. Ingeborg.