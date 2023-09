HEARTBEATS ‐ Chorkonzert mit Da Capo Achberg

Was für ein Wochenende Mitte September: strahlender Sonnenschein, bestes Bergpanorama und eine Unterbringung im Humboldt Institut in Lindenberg vom Feinsten! Perfekte Rahmenbedingungen, um sich als Chor intensiv auf das bevorstehende Konzert am Samstag, den 14. Oktober, 19 Uhr im Konzertsaal der Waldorfschule Wangen vorzubereiten.

Chorleiter Jürgen Jakob zeigt sich am Ende der zwei straff organisierten Tage sehr zufrieden: „Wir sind erfreulich gut unterwegs!“ Der Chor feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hat sich der Verein mit Unterstützung einiger Projektsänger wieder ein größeres Projekt vorgenommen: Seit knapp einem Jahr wird an einer musikalische Zeitreise durch die Geschichte der Liebeslieder gearbeitet.

Die Reise beginnt mit drei mittelalterlichen Balladen und präsentiert anschließend unter anderem Auszüge aus den Liebeslieder Walzern von Brahms sowie den Carmina Burana. In einem zweiten Teil geht es in die Neuzeit: Arrangements aus Swingzeit, Klassiker der Musicalwelt und natürlich einige Hits der Popgrößen unserer Zeit bringen das Publikum zurück ins Jetzt. Mal begleitet am Konzertflügel von Dirigenten Jürgen Jakob, mal a capella, solistisch oder instrumental ‐ die rund 50 Sänger haben sich vorgenommen, ein vielseitiges Programm abwechslungsreich zu präsentieren.

Einlass ist bereits ab 18 Uhr, den Vorverkauf der Tickets übernehmen dankenswerter Weise die Marienapotheke in Neuravensburg sowie der BioMarkt Wangen in der Klosterbergstraße. Weitere Infos und Reservierungen: www.dacapo-achberg.de.