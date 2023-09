Hauptversammlung des SportSchützen Vereins Leutkirch

Oberschützenmeister Rupert Lemcke konnte zahlreiche Mitglieder begrüßen. Darunter den Vorstand der Krieger und Kameraden Wolfgang Wehrle und Ehrenmitglied Egon Gegenbauer.

Wehrle überbrachte die letzten Grüße der Krieger und Kameraden und Teilte der Versammlung mit, dass die Auflösung der Unterabteilung Krieger und Kameraden mit der heutigen Versammlung abgeschlossen ist. Mit einer Urkunde wurde dem Hauptverein eine Geldsumme und die Fahne übergeben.

Bei der Totenehrung wurde an unser langjähriges Mitglied Hans Lehnert gedacht. Er war in einer 62-jährigen Mitgliedschaft 38 Jahre OSM und immer ein guter Freund und Gönner des Vereines. Mirko Hohendorf führte anhand der Protokolle den Mitgliedern vor Augen, mit welchen Problemen sich die Vorstandschaft befassen und welche Lösungen dafür gefunden werden mussten. OSM Lemcke berichtete in seinem Jahresrückblick über seine vielseitigen Einsätze im Verein.

Es folgten die Tätigkeitsberichte der Schützenmeister Armin Mader und Thomas Nothelfer und den Abteilungsleitern Tim Ibscher (Bogen) Thomas Reutlinger (Luftdruck) Michael Schulze (Kurzwaffen) Peter Schmid (Seniorenschießen) Harald Prinz (Jugend).

Zum Schluss vermeldete Kassier Bernd Mnich und sein Stellvertreter Michael Klas, dass es im vergangenen Jahr ein gutes Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben gegeben habe. Der Kassenstand vom Vorjahr konnte aber nicht ganz erreicht werden.

Nach einer aufklärenden Rede von Roland Kempter wurde die Kasse sowie auch die ganze Vorstandschaft einstimmig entlastet. OSM Lemcke ergriff nochmals das Wort und berichtete über die letzten vier Jahre und was es in diesen unter dem aktuellen Vorstand passiert ist.

Die bestehende Vorstandschaft trat geschlossen zurück. Gewählt wurde zum neuen Oberschützenmeister: Edwin Laible; Zum QSM Stellvertreter: Ruppert Lemcke; Zum Schützenmeister: Christian Albrecht; Zum Kassier: Michael Klas; Zum Kassier- Stellvertreter: Bernd Mnich; Zum Schriftführer: Mirko Hohendorf; Zum Hauswirt: Manuela Prinz; Zum Jugendvertreter: Harald Prinz.

Wahl der Abteilungsleiter: Bogen: Tim Ibscher; Kurzwaffen: Michael Schulze; Kleinkaliber: Sascha Vitas; Luftdruck: Thomas Reutlinger; Senjorenreferent: Peter Schmid; Archiv: Egon Gegenbauer; Als Kassenprüfer im nächsten Jahr: Roland Kempter und Armin Mader.