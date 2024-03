Hauptversammlung des Kulturvereins Kilts & Lipsticks

Am 2. März fand in Waltershofen die Jahreshauptversammlung des Kulturvereins Kilts & Lipsticks e. V. statt. Der Verein ist Ausrichter des inzwischen weit über die Landesgrenzen bekannten Celtic-Folk-Festivals „Folk im Allgäu“.

Mit derzeit 92 Mitgliedern hat der Verein eine gute Organisation geschaffen, wodurch es trotz jährlichen Kostensteigerungen immer noch gelingt, das Festival stattfinden zu lassen.

„Es ist uns nach wir vor ein großes Herzensanliegen dieses Kulturevent am Leben zu halten“, so die beiden ersten Vorstände Lukas Engelhardt und Markus Weber.

Beide berichteten von den letztjährigen Aktivitäten und dem aktuellen Stand zum 11. Festival am 14. und 15. Juni 2024 in Uttenhofen/Leutkirch.

Das letztjährige Festival selbst, übrigens die 10. Jubiläumsausgabe, war ein voller Erfolg! Bestes Wetter mit Sonne satt, sorgte on top für eine ganz tolle Atmosphäre und viele glückliche Gesichter.

Das diesjährige Festival steht in den Startlöchern, das Line-Up mit einer bunten Band-Mischung aus Europa wird sicherlich das Publikum und Fans begeistern. Doch auch steigende Kosten sind immer wieder Thema ob das Festival überhaupt noch tragbar ist. „Wir machen das alle als Ehrenamt, ohne Profitgedanken. Das Festival ist eine Null-Nummer und muss sich einfach selbst tragen“. Damit das überhaupt möglich ist erfreut sich der Verein über langjährige Sponsoren und Unterstützter die hier finanziell oder mit Sachspenden helfen. Neue sind herzlich willkommen!

Wichtig ist den Mitgliedern auch der gemeinnützige Gedanke. So werden z. B. die Trinkgeldkasse, Pfandspenden oder Erlöse aus einer kleinen Tombola an hilfsbedürftige Organisationen gespendet. An der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurde erneut ein Betrag von 3000 Euro aufgerufen. Dieser geht an Die Tafel, Herzenswünsche Allgäu e.V., Hoffnung Kindheit El Shaddai e.V. und ein Tierheim.

Nach der Sitzung ist vor dem 11. Folk im Allgäu, die Weichen sind gestellt. Jetzt heißt es mit Vollgas in den demnächst beginnenden Vorverkauf, an den bekannten Stellen.

Für alle Mitglieder und Helfer gab es im Anschluss an die Sitzung ein Fest, mit dem sich der Verein, bei allen helfenden Händen bedankt. Jeder investiert seine Freizeit, um das ganze überhaupt möglich zu machen. Auch die neuen Mitglieder wurden in den illustren Kreis von Kilts & Lipsticks herzlich aufgenommen. „We’ll keep on folkin‘ you!“