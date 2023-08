Schiedsrichtergruppen organisieren einen Neulingskurs

Zu einem Fußballspiel gehört auch ein Schiedsrichter. Diese müssen aber erst einmal ausgebildet werden — dafür eignet sich ein Neulingskurs. Und den organisiert von September bis November 2023 die Schiedsrichtergruppe Friedrichshafen gemeinsam mit der Schiedsrichtergruppe Wangen. Ob Fußballer oder Fußballerinnen im Ruhestand, Fußballer und Fußballerin oder Quereinsteiger: Jeder ist willkommen. Alles zum Ablauf des Neulingskurses.

Termine: In mehreren Einheiten (Präsenz und online) wird den Teilnehmern das Handwerk und die Regeln des Schiedsrichters nähergebracht. Die Lerneinheiten in Präsenz finden beim SV Haslach statt. Verantwortlich für die Durchführung des Lehrgangs und der Prüfung ist der Lehrstab des Württembergischen Fußballverbandes und Lehrwartin Svenja Neugebauer. Vor der ersten Einheit („Ran die Pfeife“) am Mittwoch, 13. September findet am Mittwoch, 6. September, 19 bis 20 Uhr ein Online–Infoabend statt, der sich vor allem an die Erziehungsberechtigten minderjähriger Interessenten und Interessentinnen richtet.

Die Teilnehmer treffen sich dreimal in Haslach: zu einer Praxiseinheit und Zwischenprüfung am Samstag, 23. September, 10 bis 12 Uhr, zur Einheit fünf („Regel 12“) am Montag, 20. November, 18.30 bis 20 Uhr und zur Prüfung am Samstag, 25. November, 10 bis 11.30 Uhr. Die restlichen Einheiten werden online durchgeführt.

Voraussetzungen: Das Mindestalter für eine Teilnahme ist 14 Jahre. „Ausnahmen sind möglich“, so die SRG Friedrichshafen. Gegeben sein muss außerdem Folgendes: Einverständnis der Erziehungsberechtigten bei minderjährigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, gute geistige und körperliche Verfassung, Mitgliedschaft in einem Verein im Verantwortungsbereich des Württembergischen Fußballverbandes und Teilnahme an allen Schulungsabenden.

Anmeldung: Jeder, der beim Neulingskurs mitmachen will, sollte das Anmeldeformular nutzen und es via Mail an [email protected] senden. Bei Teilnehmern unter 18 ist zudem die Einverständniserklärung der Eltern nötig. Weitere Informationen sind unter www.srg–fn.de zu finden.

Vorteile: Die Schiedsrichterei hat laut der SRG Friedrichshafen viel zu bieten. Dazu gehört: Kameradschaft und Freundschaften außerhalb des Sportplatzes; Spaß und Freude am gemeinsamen Hobby, gemeinsame Aktivitäten wie Teilnahmen am Schiedsrichterturnier, Hüttenaufenthalte, Kameradschaftsabend; Anerkennung für das Ehrenamt; kostenlosen Zugang zu Fußballspielen im Bereich des Deutschen Fußball–Bundes und Spesen für die Tätigkeit als Schiedsrichter.