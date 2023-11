Haslach

Haslacher Arbeitskreis unterstützt seit 30 Jahren argentinische Schulen

Haslach / Lesedauer: 2 min

Der Arbeitskreis Faustin-Mennel-Schule der Haslacher Kirchengemeinde verhilft seit 30 Jahren Kindern in Argentinien zu einer guten Schulbildung. Am 11. November wird das Jubiläum gefeiert. (Foto: Arbeitskreis )

In der Haslacher Kirchengemeinde gibt es seit Langem den Arbeitskreis Faustin-Mennel-Schule, der sich zur Aufgabe gestellt hat, Kindern von zwei Missionsschulen in Argentinien zu einer guten Schulausbildung und damit zu einem guten Start ins Berufsleben zu verhelfen. Eine der Schulen liegt in den Favelas von Buenos Aires, die zweite auf dem Land in San Isidro im Norden Argentiniens.

Veröffentlicht: 02.11.2023, 17:39 Von: sz