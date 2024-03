Hans Hellmann ist Ehrenmitglied des FV Kirchenmusik

Beste Stimmung bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Kirchenmusik St. Martin am Mittwochabend im Bischof-Moser -Haus: Als Höhepunkt der flott erledigten Tagesordnung wurde Hans Hellmann zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. „Es ist höchste Zeit, ohne Franz gäbe es keinen Förderverein“: So der Kern der Laudatio von Brigitte Göser. Die Vorsitzende ergänzte hierzu: „Immer wenn man etwas gebraucht hatte, Plakate, Technik, Beratung am Computer und vieles mehr, war Hans als Gründungsmitglied und jahrelang als 2. Vorsitzender immer dabei.“ In ihrem Rechenschaftsbericht schaute Göser zudem auf „ein wunderbares Jubiläumsjahr mit dem Highlight der Aufführung von Jenkins ’Peacemakers’ zurück“. Dank vieler Spenden, Zuschüssen und einer voll besetzten Kirche konnte das unvergessliche Konzert auch finanziell gestemmt werden, was Magdalena Dolp in ihrem anschaulichen Kassenbericht erfreulich feststellte. Ihr perfektes Zahlenwerk veranlasste auch die einstimmige Entlastung des Vorstandes.

„Ich bin letztendlich nicht mehr als eine Zündkerze“: So sehr bescheiden Kirchenmusikdirektor Franz Günthner in seinem Rück- und Ausblick. Für das Jahr 2024 hat er wieder „tolle Ideen“, die sicher wieder „zünden“ werden: Allem voran ein Konzert mit dem Sinfonischen Blasorchester Leutkirch Ende September und im Dezember ein „Coming home for Christmas“, ein Familienkonzert zum Mitsingen und Zuhören. Das Jahresprogramm liegt in der Martinskirche zum Mitnehmen bereit, wie auch im Touristinfo und in vielen Geschäften und Lokalen.

Bei allem Positivem hat Günthner aber ein Sorgenkind, den Orgelspieltisch mit zunehmenden Problemen bei der Elektronik, die teure Reparaturen verursachen. Geplant ist daher eine Neubeschaffung, für die bereits ein Sparkonto eingerichtet ist und das auf möglichst viele Spenden wartet. Nähere Informationen hierzu gibt es im Pfarrbüro.