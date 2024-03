Gut Holz beim 34. Kegelturnier der SG Christazhofen

Vom 8. bis 10. März fand das traditionelle Kegelturnier der SG Christazhofen in seiner 34. Auflage statt. Die Teilnehmerzahl war von 70 Kegler/-innen im Vorjahr auf 84 gewachsen, die sich an 25 Schub in die Vollen und 25 Schub Abräumen im Kegelstüble Zaisenhofen versuchten. Auch wenn die ein oder andere Kugel nicht ihr Ziel traf, konnte das die Stimmung nicht trüben, der Spaß stand wie immer im Vordergrund. Bei der Siegerehrung im Gasthaus „Zum Hirsch“ in Christazhofen konnten alle Kegler dank vieler großzügiger Sponsoren einen Preis mit nach Hause nehmen.

Aus der Siegerliste:

Kinder/ Jugend Einzel: Paul Durach (107 Holz), Hannah Berkmann (85), Yannic Starkowske (79)

Kinder/ Jugend Mannschaft: Paul Durach, Yannic Starkowske, Felix Durach (219)

Damen Einzel: Jasmin Harrer (149), Gabi Boneberg (144), Madlen Albrecht (143)

Damen Mannschaft: Resi Klotz, Emmi Reuchlin, Cilli Hirscher (423); Leonie Klotz, Nina Bodenmüller, Tanja Klotz (419); Gertrud Albrecht, Stefanie Schupp, Madlen Albrecht (399)

Herren Einzel: Volker Popp (195), Joachim Bareth (179), Patrick König (178)

Herren Mannschaft: Norbert Meroth, Fridolin Ortmann, Werner Haas, Bernhard Albrecht (628); Ottmar Rupp, Klaus Boneberg, Erich Boneberg, Gerhard Boneberg (615); Felix Klotz, Sandro Haslinger, Simon Ortmann, Daniel Ortmann (606).

Alle weiteren Ergebnisse sind unter www.sg-christazhofen.de abrufbar. Der Termin für die 35. Auflage des SGC-Kegelturniers ist bereits gebucht im Kegelstüble Zaisenhofen: 21.-23. März 2025.