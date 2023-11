GSS Pflegeschüler bringen Farbe und Freude

Die Auszubildenden zur Pflegefachkraft im dritten Lehrjahr an der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Leutkirch haben im Rahmen ihrer Ausbildung eine Projektwoche zum Thema „Lebensbegleitung im Alter“ durchgeführt. Dieses Projekt soll den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner gestalten und ihnen Lebensfreude durch vielfältige Angebote schenken. Ein Ziel der Projektgruppen war es dabei, den Seniorinnen und Senioren in der regnerischen Jahreszeit etwas Farbe, Spaß und Kreativität in den Alltag zu bringen.

Nach einer Woche Planung in Kleingruppen fand das Projekt in zwei kooperierenden Pflegeeinrichtungen, der Seniorenbetreuung Vinzenz von Paul in Legau sowie den Zieglerschen, Seniorenzentrum am Ringweg in Leutkirch statt.

Gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des jeweiligen Hauses und den Lehrerinnen gestalteten die Auszubildenden einen spannenden Übergang der Jahreszeiten unter dem Motto „Ade Herbst, Griaß Di Winter“ beziehungsweise einen schönen winterlichen Vormittag mit Einstimmung auf die baldige Adventszeit. Neben selbstgeschriebenen, lockeren Sketchen wurde im Sitzen getanzt, die Sinne durch Spiele angeregt, gemeinsam gesungen und gebastelt oder das Köpfchen durch Sprichwörter ergänzen angestrengt. Hintergrund der ausgewählten Angebote waren neben einer verbesserten Koordination und Reaktionszeit die in der Pflege wichtigen Prophylaxen, um so lange wie möglich körperlich und geistig fit zu bleiben.

Die Bewohnerinnen und Bewohner unterhielten die Auszubildenden mit aufregenden und lustigen Geschichten, aber auch Ratschlägen aus ihrem Leben, die ihnen durch die ausgewählten Spiele und Lieder wieder ins Gedächtnis kamen. Der Vormittag zauberte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie Auszubildenden ein anhaltendes Lächeln ins Gesicht.

Vielen Dank an die Seniorenbetreuung Vinzenz von Paul und die Zieglerschen, Seniorenzentrum am Ringweg in Leutkirch für die gelungene Zusammenarbeit mit der Berufsfachschule für Pflege an der GSS Leutkirch.