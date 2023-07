GS Deuchelried ist Hauptgewinner des Bildungspreises

Der Bildungspreis der Bildungsstiftung der Kreissparkasse Ravensburg wird im zweijährigen Rhythmus an herausragende Bildungsprojekte ausgelobt.

Die GSD bewarb sich für den Bereich „soziales Miteinander“ und durfte sich zu den mit 2000 Euro ausgezeichneten fünf Gewinnern zählen.

Die Jury überzeugte vor allem die Vielzahl an Aktivitäten, die seit der Pandemie stattgefunden haben. Angefangen beim „Corona–voll–blöd–Lied“, das noch während der Pandemie trotz Schulschließungen für ein Gemeinschaftsgefühl gesorgt hat. Nach der Pandemie musste das Miteinander teilweise erst wieder gelernt werden.

Die Schulsozialarbeiterin hat deshalb mit großem Engagement in mehreren Wochen Friedensstifter ausgebildet. Diese sind nun geschulte Ansprechpartner für Streitereien auf dem Schulhof.

Schnell wurde auch erkannt, dass ein zentraler Punkt für Kommunikation und ein gutes Miteinander ist, eigene Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen wahrzunehmen, diese zu äußern und im Zweifelsfall auch einzufordern. Das ist für das tägliche Miteinander essentiell. Mit allen Klassen wurde einzeln ein Stufenplan bzw. Handlungskonzept schrittweise erarbeitet und eingeübt. Alle Schüler vereinbarten nun „vertraglich“ ein „STOP zu Gewalt und Beleidigungen“.

Auch das anstehende Schulfest im Juni sollte vordringlich unter dem Gemeinschaftserlebnis stehen. Die Chorarbeit, die unter Corona stark gelitten hatte, erfreute sich über 49 singbegeisterte Kinder. Konzept der Schule ist es auch, dass die Vorschulkinder aus den umliegenden Kindergärten die Möglichkeit haben, an der Chor–AG teilzunehmen. So wachsen die Kleinen automatisch in der Schulgemeinschaft auf. Für das dazugehörige Theater wurden die Dialoge so gewählt, dass sie — wie beim Singen — von großen und kleinen, von talentierten und weniger talentierten Kindern bewältigt werden konnten, so dass jeder seine Herausforderung finden und dabei sein konnte. Insgesamt waren es 39 theaterfreudige Kinder: vom Vorschulkind bis Klasse 4.

Das eigens für die Grundschule Deuchelried komponierte und getextete Lied „Zusammen sind wir stark“ war ein weiterer Höhepunkt beim Schulfest und ein Indiz für das starke soziale Miteinander an der Schule.

Der Preisträgerfilm ist zu sehen auf der Homepage der Grundschule unter www.grundschule–deuchelried.de.