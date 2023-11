Grundschule Leupolz empfängt Fritz Fassbinder

Anlässlich des Frederick-Tages, dem landesweiten Literatur-Lese-Fest, besuchte der Kinderbuchautor Fritz Fassbinder am 25. Oktober die Grundschule in Leupolz.

1997 wurde der Frederick-Tag mit dem Ziel bei Kindern die Lust am Lesen zu steigern initiiert. Seither wirbt das Land Baden-Württemberg jährlich in der Zeit vor und nach dem 20. Oktober mit dem Frederick-Tag für eine aktive Leseförderung, für eine Verbesserung der Lesekompetenz sowie für den Umgang mit Literatur. Seinen Namen hat der Frederick-Tag in Anlehnung an das beliebte Kinderbuch „Frederick“ von Leo Lionni erhalten, in dem die kleine Maus Frederick die Hauptrolle spielt.

Fritz Fassbinder stellte den 70 Kindern der Grundschule Leupolz seine „Rocky-Bücher“ vor, besonders ausführlich las er aus seinem Buch „Rocky und ich: Mit Mathe Gangster jagen“. Die Kinder lauschten aufgrund der Art seines Vorlesens und dem spannenden Inhalt aufmerksam der Geschichte des Autors. Immer wieder bezog er die Mädchen und Jungen mit ein, indem er ihnen Fragen stellte. Zudem erfuhren die Kinder auch Interessantes über Polizeihunde.

Im Anschluss an die Lesung stellten die Zuhörer viele Fragen an Herrn Fassbinder, denn wann hat man mal die Gelegenheit einen Autor hautnah zu erleben. Sie wollten wissen, wie man Autor wird, wie lange man braucht, um ein Buch zu schreiben und wie der Autor die Ideen für seine Geschichten findet und Vieles mehr. All die vielen Fragen beantwortete der Kinderbuchautor mit viel Geduld und Zeit und bescherte den Grundschülern aus Leupolz somit einen Einblick in den Schreibprozess eines Buches und das Leben eines Autors.

Die Veranstaltung endete mit dem Verteilen von Autogrammkarten. Die Schülerinnen und Schüler waren allesamt begeistert von der Lesung. Viele Kinder bekamen Lust, das vorgestellte Buch weiterzulesen.