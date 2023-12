Grundschüler in Waltershofen sind „bibliotheksfit“

Viermal waren die Grundschüler im vergangenen Jahr im Rahmen der Leseförderungsaktion „Ich bin BibFit“ zusammen mit ihrer Lehrerin Margit Sosset zu Gast in der Bücherei im Pfarrstadel in Kißlegg. Bei Ihren Besuchen wurden die Kinder in die Welt der Bücher eingeführt. Sie lernten die Ausleihmöglichkeiten von Medien zur Unterhaltung und Information kennen, erlebten, dass die Bücherei vielfältige Angebote hat, ein interessanter Aufenthaltsort ist und dass Lesen Spaß macht. Zum Abschluss der Aktion besuchten Andrea Stark-Engelhardt und Bianca Rogg die Kinder in ihrer Klasse. Im Gepäck hatten sie für jedes Kind einen Lesekompass und die Teilnahmeurkunden, die feierlich überreicht wurden. Die Kinder hatten für die Bücherei ein großes Herz gebastelt um Danke zu sagen. Am Ende des Besuches wurde eine spannende Geschichte vorgelesen, die die Büchereimitarbeiterinnen mitgebracht hatten.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.