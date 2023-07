Grüne Hexen Spieleparadies

Ein vielfältiges Angebot für Kinder gab es auch in diesem Jahr beim Leutkircher Kinderfest auf der Wilhelmshöhe.

Am Sonntag– und Dienstagnachmittag bauten unter anderem die Grünen Hexen der Narrenzunft Nibelgau ihr Spiel– und Bastelangebot, das sie bereits seit über 40 Jahren vorbereiten und betreuen, unter den großen Bäumen auf. Diese schützen vor der Sonne und am Dienstag hielten sie einen Teil des Regenschauers ab. Die restlichen Tische wurden mit Folien zugedeckt, trockengewischt und dann wurde sofort weiter gebastelt und gespielt.

Einige Angebote werden seit vielen Jahren beibehalten, es gibt aber auch jedes Jahr neue Ideen. Unzählige Eltern haben bereits als Kinder selber teilgenommen und kommen nun mit ihren Kindern.

Es ist eine Freude, wenn man sieht, wie oft die ganze Familie gemeinsam eine Vogelscheuche gestaltet oder am Werktisch schleift und hämmert. Nicht wenige halten sich stundenlang im Hexengelände auf und ziehen dann vollbepackt vom Berg. Den ganzen Sommer sieht man in den Gärten und an den Häusern die kreativen Ergebnisse.

Auf der Rollenrutsche sausen pro Nachmittag etliche hundert wagemutige Kinder in hohem Tempo herunter und auch dabei muss man über die Ausdauer von manchen Kindern (und Eltern) staunen.

Die Grünen Hexen möchten Spiel und Spaß für die Kinder auf der Wilhelmshöhe bieten und gleichzeitig finanzielle Hilfe für kranke Kinder leisten. Deshalb werden der Eintrittspreis und das Geld vom Glücksrad gespendet. In diesem Jahr können an den Förderkreis für tumor– und leukämiekranke Kinder in Ulm und das Kinderhospiz in Bad Grönenbach je 800 Euro überwiesen werden. Dies ist nur möglich, weil die Grünen Hexen von sehr vielen Firmen und Privatpersonen unterstützt werden. Sehr erfreulich ist, dass viele junge Gruppenmitglieder mithelfen und sich Zeit nehmen, um Kindern einen schönen Nachmittag zu bieten.

Für 2024 brauchen wir dringend Hüte, Krawatten und Gürtel für die Vogelscheuchen sowie Holzreste fürs Basteln an den Werktischen. Gerne melden bei Schindler (Telefon 07561/5982).