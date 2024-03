Großes Interesse am Netzwerk für Toleranz und Vielfalt

„Gemeinsam aufstehen gegen Diskriminierung, Rassismus und Rechts - für mehr Toleranz und Vielfalt“ unter diesem Motto hatten Mareike Traub und Katharina Mähr zu einem ersten Treffen im Jugendcafé in Isny eingeladen. Gekommen waren über 30 Personen, darunter Jugendliche, Sozialarbeiterinnen, Eltern und ehemalige Mitarbeiter des Jugendzentrums ebenso wie Interessierte aller Altersgruppen, die das Ziel der Initiative angesprochen hatte und die von dem Treffen über soziale Netzwerke oder direkte Ansprache erfahren hatten.

Für die meisten Anwesenden hatten die Demonstrationen gegen Rechts den Wunsch ausgelöst, weiter aktiv zu werden. Es reiche nicht, auf Demonstrationen zu gehen, andere Formen des Handelns seien notwendig. Neben dem Alltagsrassismus vor Ort wurde die Konfrontation mit rechten Gruppierungen auf öffentlichen Veranstaltungen und die die von Gewalt geprägte Situation von Geflüchteten an den EU-Außengrenzen als Motiv sich zu engagieren genannt.

In welcher Form Rassismus im Alltag wahrgenommen wurde, unterschied sich in Abhängigkeit vom Alter. Eine Gruppe von Schülerinnen klagte, dass sich aus ihrer Sicht Lehrer bei Beschwerden über rassistische oder frauenfeindliche Sprüchen zu sehr zurückhielten. Die Sprüche ihrer Mitschüler seien wohl eher witzig gemeint und einfach dumm, aber für die Betroffenen doch sehr verletzend. Auch kam der Vorwurf, dass Mitschüler aus prekären Verhältnissen zu wenig Unterstützung bekämen und häufig eher als Störer denn als Hilfsbedürftige wahrgenommen würden.

Ältere Personen, sprachen den Ärger über zunehmende Nazischmierereien an öffentlichen Plätzen und über aggressive Sprüche gegenüber Geflüchteten an Stammtischen oder der Nachbarschaft aus. Hier sei es wichtig, Zivilcourage zu zeigen und klar Stellung zu beziehen. Eine Gruppe könne dabei helfen, sich in solchen Situationen weniger allein zu fühlen.

Der Hauptfokus der schon in der Vorstellungsrunde beginnenden Diskussion lag aber in der Frage, in welcher Form man aktiv werden wolle und welche gemeinsamen positiven Ziele man habe. Ideen kamen viele. Ganz zentral wurde der Wunsch genannt, Angebote für Aufklärung zu schaffen und sich in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Mehrfach wurde die Idee eines Kulturcafés geäußert. Hierfür gebe es schon konkrete Pläne, sagte Katharina Wippich-Bernhard von der Beratungsstelle für Geflüchtete, nur an Personen zur Umsetzung habe es bisher gefehlt.

Informationen zur Initiative finden sich auf der Website https://fuer-vielfalt.com. Wer direkt mit Personen der Initiative ins Gespräch kommen möchte, kann diese auf dem Isnyer Frühlingsmarkt (20. April, 9 bis 16 Uhr) am Stand von „Foodsharing“, auf dem Markt direkt vor der Bücherei, treffen. Auf dem Stand wird internationales Essen ausgegeben und für Vielfalt und Toleranz geworben.