Großes Angebot erfreut Tausende Besucher

Der 34.Töpfermarkt in Isny fand in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen statt und war trotzdem ein großer Erfolg!

Am Samstag meinte es der Wettergott noch gut mit den rund 90 Ausstellern, die aus ganz Deutschland und Frankreich angereist waren und ihre Pavillons im Kurpark in Isny aufgestellt hatten. Eine breit gefächerte Vielfalt an Keramik, Metall, Textil, Schmuck, Leder, Gartenkeramik, Drechsler erfreute Tausende Besucher, die am Samstag in den Park strömten.

Aufgrund der schlechten Wetterprognosen für Sonntag mit Sturmböen bis zu 70 km/h entwickelte Bettina Güttinger, die Veranstalterin, mit ihren Ausstellern einen Plan B. Den Sonntag ganz abzusagen war keine Option.

Die Stände der Aussteller, die diesen Windgeschwindigkeiten nicht würden standhalten können, bauten am Samstagabend ihre Stände ab. Die restlichen 50 Aussteller trotzten dem Wetter mit ihren gut gesicherten Ständen und blieben. Mit Erfolg! Tausenden Besucher kamen auch am Sonntag und schlenderten mit Schirm und Regenkleidung durch den Park.

Die 50 Aussteller freuten sich über sehr gute Geschäfte und, dass das Wetter doch noch auf ihrer Seite war und keine heftigen Böen mit Sturm kamen. Weil Regen schreckt die erfahrenen Künstler und Handwerker nicht ab.

Nächstes Jahr, so Bettina Güttinger, wird der Markt am 3./4.August 2024 wieder in voller Besetzung den Kurpark in ein buntes Markttreiben verwandeln.