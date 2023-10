Große Kings am kleinen Ball

Mancher fragt sich, weshalb Treffpunkt zum Minigolfspiel erst nachmittags um 16 Uhr? Die Sonne steht da im Frühherbst schon tief, die Baumriesen werfen gar endlos lange Schatten. Unbedachte Organisation?

Keinesfalls. Die Mitglieder der Lebenshilfe kommen von der Arbeit! Ihr Tätigkeitsort sind die „Offenen Werkstätten für Behinderte“ (OWB) in Kißlegg oder andere Arbeitsintegrationsprojekte im heimatlichen Raum. „Wir alle haben heute von 8 Uhr bis nachmittags viere geschafft, jetzt soll's reichen für heut'!“, ordnet Christian beim Aussteigen aus dem OWB-Bus die Sache schnörkellos ein. So ist's, Respekt.

Schnell werden kleine Spielteams gebildet und an den Bahnen ging es gleich richtig zur Sache. Galt es doch in diesem Geschicklichkeitsspiel, den kleinen Ball an diversen Hindernissen vorbei im finalen Loch zu versenken, und zwar mit möglichst wenigen Schlägen. Zunächst unsicheres Herantasten aneinander in der Gruppe, die Spielstärke der Mitspieler ließ sich ja schwer einschätzen...

Doch bereits bei den ersten Schlägen gingen so manchem Betreuer die Augen auf: Die Burschen und Mädels haben ganz schön was drauf! Andreas ließ sich ungeniert in die Karten schauen und legte sich augenzwinkernd seine Spielidee zurecht: „Nicht zu fest schlagen, nach links an die Bande, am Hindernis dann vorbei, Schwung müsste reichen bis ins hintere Feld ‐ von dort dann kein Problem mehr...“ Gesagt getan, mit einem wohldosierten Präzisionsschuss bringt er seinen roten Gummihartball im vertieften Zielloch zur Ruhe. Ehrfurchtsvoller Applaus der Mitspieler, Andi überkommt ein Strahlen: „Schön, der hat gesessen!“

Ein jeder gab sein Bestes und so mancher beeindruckte durch grandiose Lernfähigkeit: Die Schlagstärke wurde modifiziert, die Schlägerhaltung variiert, der Blick weitete sich auf die Gesamtanlage, die Konzentration erklomm ihren höchsten Punkt. Wenn dabei auch nicht immer ein „Ass“ herauskam (eingelocht mit einem Schlag), das Selbstbewusstsein wuchs, stets Spaß und Freude über allem, und vielleicht spendiert die Oma ja wieder mal eine Trainingsrunde auf der Sportanlage.

Mit den letzten Sonnenstrahlen ging es auf Einladung von Lebenshilfe-Chef Gerhard Reischmann im Abendspaziergang durch die untere Wangener Altstadt in eine Pizzeria beim Milchpilz. Schön war's, eine Begegnung mit Erinnerungswert.