Grandioses Festwochenende im Kißlegger Schlosspark

Der Musikverein Kißlegg freute sich, trotz den Unwettern der vergangenen Tage und einer kurzzeitigen Sperrung des Kißlegger Schlossparks wieder zum traditionellen Parkfest mit vielfältigem Unterhaltungsprogramm einladen zu dürfen.

Der Schlosspark bietet bereits seit über fünf Jahrzehnten die perfekte Kulisse für das Parkfest und so wurde auch die laue Sommernacht am Samstag zu einem besonderen Ereignis: Unter bunten Lichterketten und grünem Blätterdach sorgten die Kißlegger Musikerinnen und Musiker mit ihrem Dirigenten Thomas Räth für gute Stimmung und beste Laune.

Moderator Lukas Würzer führte gekonnt mit Witz und Charme durch das vielfältige Programm, begonnen bei volkstümlicher Blasmusik über Schlager mit Live–Gesang bis zu Rockklassikern.

Ob beim Deutschmeister–Regimentsmarsch, dem Fäaschtbänkler–Medley, oder gemeinsamen Gymnastikübungen zu den Klängen von Pata–Pata: beim Stimmungsabend war für jeden Geschmack etwas dabei.

Solistische Einlagen wie der „Bugatti–Step“ der Klarinetten oder das Posauenen–Solo „Feeling Good“ von Johanna Motz setzten weitere Akzente.

Den Frühschoppen am Sonntag eröffnete der Musikverein Waltershofen mit seinem bunten Repertoire an schöner Blasmusik. So gelang den Musikerinnen und Musikern die beste Werbung für ihr Musikfest 2024, bei welchem sich die Kißlegger Musikanten bereits jetzt auf den bevorstehenden Auftritt freuen.

Die Musikvereins–Küche sorgte mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten in bewährter Weise für das leibliche Wohl. Nicht fehlen durfte dabei die tolle Auswahl aus dem Torten– und Kuchenbuffet.

Passend dazu unterhielt nachmittags das Jugendblasorchester der Gemeinde Kißlegg unter der Leitung von Christoph Dürr mit sommerlich fröhlichem Programm. Gegen 16.00 endete ein rundum gelungenes Parkfest.