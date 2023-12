Gospelchor Aitrach begeistert sein Publikum

Der Wintereinbruch hielt viele Besucher nicht davon ab, am 2. Dezember die Gospelweihnacht in Aichstetten zu besuchen. In der fast voll besuchten Kirche bot der Chor ein kurzweiliges Programm. Unter der Leitung von Birgit Werner, Tanja Scheuch und Thomas Eisele startete das Konzert mit dem Gospel He looked beyond my fault, und begeisterte bereits mit dem ersten Stück sein Publikum.

Nach der Begrüßung durch Vorstand Peter Litzbarski ging es weiter mit den beiden Titel Agnus Dei und Kyrie. Gefühlvoll und dennoch mächtig sorgten die Lieder mit den Solisten Birgit Werner, Herbert Schäffeler, Thomas Eisele, Peter Barensteiner und Andrea Baumgärtner für Gänsehaut. Dem Lobpreis gewidmet war I will praise the Lord und Still. Mit den Solisten Karin Gregg und Klaus Bodenmüller wurde auch das Publikum aufgefordert mitzusingen.

Das Konzert stand unter dem Motto gemeinsam unterwegs, drei neue Lieder wurden bei einem Gospelseminar das Jahr über einstudiert. Der rhythmische Titel Holy Water mit dem Solist Peter Barensteiner, und My life belongs to you, danach ging es in das sehr gefühlvoll dargebotene Maria. Maria die Mutter aller Menschen und der ganzen Welt, als Solistin hat Andrea Baumgärtner mit diesem Lied das Publikum verzaubert. Mit den bekannten Titel Can`t help falling in Love und Solist Thomas Eisele sowie dem Stück Bonnie & Clyde und den Solisten Birgit Werner und Thomas Eisele ging es in einem sehr gefühlvollen Teil um Liebe und Zusammenhalt.

Danach wurde es weihnachtlich mit That´s Christmas to me und Jesus wat a wonderful child. Eine mitreißende Darbietung mit den Solistinnen Andrea Baumgärtner und Birgit Werner. Mit dem letzten Lied Hallelujah Salvation and Glory sollte der Abschied vom Publikum noch nicht gelingen, unter stehenden Ovationen wurde mit lautstarkem nicht enden wollendem Applaus nach einer Zugabe gefordert. Auch hier war der Chor bestens vorbereitet und hat das Publikum noch einmal mit dem Titel des Oscar ausgezeichneten Film Bohemian Rhapsody verzaubert, Solist Peter Barensteiner hat gewohnt professionell durch die Passagen geführt.

Eindrucksvoll hat der Chor mit dem Zusammenspiel von Chorleitung, Dirigenten, Solisten und choreigener Band sein Publikum in die Vorweihnachtszeit eingestimmt. Für eine weihnachtliche Stimmung sorgten auch die Lichteffekte mit welchen die Kirche in warmen Farben beleuchtet wurde.