Goldener Herbst im Engadin

Eine kleine Gruppe fuhr ins Unterengadin und wanderte von Ftan durch lichte, gelb verfärbte Lärchenwälder hinauf zur Alp Laret. Die Wolken lösten sich immer mehr auf und die ganz frisch verschneiten Unterengadiner Dolomiten mit Piz Lischana und vielen anderen Gipfeln zeigten sich.

Ab der Hütte ging es dann im Schnee weiter zum Gipfel des Muot da l`Hom auf 2512 m Höhe mit einer herrlichen Rundsicht über das Tal mit Scuol und Schloss Tarasp sowie den verschneiten Bergen. Ein schöner Höhenweg führte vorbei an der Alp Clünas und hinab zur kleinen Siedlung Prui, die mit einer herrlichen Sonnenterrasse und einer flüssigen Stärkung aufwartete.

Vorbei an Schafweiden kamen wir zurück nach Ftan und konnten kurz später in unserem bewährten Touristenlager im Hotel Bär-Post in Zernez einchecken und in der Sauna entspannen. Am nächsten Tag wanderten wir in Zernez los durch Lärchenwälder und Weiden zur Alp Laschadura und weiter zur Alp Ivraina auf 2160 m Höhe.

Ein kurzer Abstieg war es dann bis zur Ofenpassstraße bei Ova Spin und oberhalb der Straße zurück nach Zernez. An beiden Tagen sind wir jeweils rund 900 Höhenmeter und 5,5 bis 6 Stunden gewandert.