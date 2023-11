Gleiche Rechte für alle

Im DRK Kindergarten Firlefanz arbeitet das Team nach einem partizipativ demokratischen Konzept. Partizipation bedeutet hier, dass die Beteiligung der Kinder an allen sie betreffenden Entscheidungen als Grundrecht anerkannt wird, und die gesamte pädagogische Arbeit an diesem Grundrecht ausgerichtet wird. Für das pädagogische Personal ist es selbstverständlich, dass Kinder Rechte haben und diese auch von den Erwachsenen ernstgenommen werden. Ein Miteinander auf Augenhöhe ist für die Mitarbeitenden mehr als beim Sprechen in die Hocke zu gehen. Auf Augenhöhe bedeutet im Firlefanz, das einzelne Kind wirklich zu sehen, mit all seinen Rechten, Wünschen und Bedürfnissen. Auch Beschwerden von Kindern werden gesehen und ernstgenommen.

Das Zusammenleben in einer Gemeinschaftseinrichtung mit rund hundert Kindern kann allerdings ohne Regeln nicht funktionieren. Vorhandene Regeln gelten für alle Menschen in der Einrichtung, niemand ist der Willkür eines Einzelnen ausgeliefert. Die Kinder werden in Prozesse eingebunden, wenn es heißt, Dinge zu verändern, Ausflug oder Fest zu planen oder beispielsweise eine Lösung für das Fahrzeugproblem im Garten zu finden et ceterea. Hier erfahren die Kinder ganz nah, was Demokratie ist oder wie abgestimmt wird. Nicht immer ist die eigene Meinung die, die am Ende der Mehrheit entspricht.

Am 11. November wurde offiziell die Ausstellung an der Leutkirch Geschwister Scholl Schule eröffnet. Sie zeigt den Weg des Kindergartens zur partizipativen Einrichtung und gibt Einblick in den Alltag. Nach den Grußworten von Heinz Brünz (Schulleiter Geschwister Scholl Schule), Jörg Kuon (Geschäftsführer DRK KV Wangen) und Stefanie Vergens (KitaLeitung Firlefanz) wurde zum ersten Mal der selbst erstellte Film gezeigt.

Bei Getränken und Häppchen konnte danach die Ausstellung besichtigt und mit anderen ins Gespräch gegangen werden. Die Kinder freuten sich über die Kinderbetreuung der Auszubildenden, die ja ihre schulische Ausbildung hier absolvieren.

Info: Die Ausstellung ist noch bis zum 15. Dezember im Eingangsbereich des Eingangs D der Geschwister Scholl Schule zu sehen: Montag bis Freitag von 7.30 bis 16 Uhr. Bei Interesse an Führung oder Film darf man sich direkt an den Kindergarten wenden. Finanziell unterstützt wurde dieses Projekt von „Demokratie leben“.