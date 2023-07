„Generationengerechte Alterssicherung?“

Der CDU–Ortsverband Gebrazhofen lud gemeinsam mit dem CDA–Kreisverband Ravensburg zur Rentenveranstaltung mit dem Titel „Alterssicherung heute und morgen — generationengerecht?“ ein. Interessierte Bürger waren gekommen, um sich von Marlene Gegenbauer (Deutsche Rentenversicherung Ravensburg) informieren zu lassen.

In ihrem Vortrag ging Frau Gegenbauer auf die Systematik der Finanzierung der Gesetzlichen Rentenversicherung ein. Die durchschnittliche Altersrente im Jahr 2021 war bei Männern 1.218 Euro. Bei Frauen betrug im Jahr 2021 die durchschnittliche Rente 809 Euro.

Ebenso berichtete sie in ihrem Vortrag von vielen verschiedenen Faktoren, wie sich die Rente finanziert bzw. zusammensetzt. Sie beschrieb auch das 3–Säulensystem der Altersvorsorge, das auf die drei Säulen von „Betrieblicher Altersvorsorge“, „Öffentlich–Rechtliche Pflichtsysteme“ sowie „Private Vorsorge“ beruht.

Die Deutsche Rentenversicherung bietet jedoch auch Leistungen an, wenn ein Versicherter Hilfe bzw. Unterstützung braucht, wie z. B. Leistungen zur Prävention, Leistungen zur Nachsorge und Kinder– und Jugendrehabilitation. All dies konnte Frau Gegenbauer in Ihren Ausführungen schildern.

Im Anschluss an ihren Vortrag konnte sie noch Fragen der Besucher beantworten, die viele Informationen an diesem Abend bekommen haben.