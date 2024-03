Generalversammlung des Schützenvereins Schloss Zeil e.V.

Der SV Schloss Zeil e.V. hielt am 08.03.2024 die ordentliche Generalversammlung für das Vereinsjahr 2023 ab. Oberschützenmeister (OSM) Jürgen Sauter begrüßte zahlreiche Mitglieder und führte durch die Tagesordnung. In seinem Jahresbericht erinnerte OSM Jürgen Sauter an die Aktivitäten des Vereins und der Vorstandschaft. Es folgten die Berichte der einzelnen Abteilungen und der Kassenbericht. Die Kassenprüfer bescheinigten eine vollständige und Ordnungsgemäße Kassenführung.

Zu den sportlichen Aktivitäten gehörten die Teilnahme mit je einer Mannschaft Luftgewehr Jugend, Luftgewehr und Luftpistole an den Rundenwettkämpfen im Schützenkreis Wangen. Die Jugendmannschaft belegte beim Jugendpokalschiessen vom Schützenkreis Wangen einen sehr guten 2. Platz. Einige Schützen starteten an den Wettkämpfen beim Kreisschützentreffen und bei den Kreismeisterschaften.

In einem Schüler Team zusammen mit der Schützengilde Isny erzielte Antonia Sauter beim Shooty Cup des Württembergischem Schützenverband in Ruit mit der Luftpistole einen 3. Platz.

Ein weiterer Programmpunkt waren die Ehrungen. Für 70 Jahre Mitgliedschaft wurde Josef Kieble mit dem Ehrenzeichen in Gold vom Württembergischen Schützenverband und mit dem Ehrenzeichen in Gold vom Deutschen Schützenbund geehrt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Mario Beeskow vom Württembergischen Schützenverband und vom Deutschen Schützenbund geehrt. Weitere Ehrungen erhielten für 15 Jahre Michael Beeskow und für 10 Jahre Bruno Mösle.

Im Anschluss erfolgte die Proklamation der Schützenkönige 2024. Die Könige sind: Antonia Sauter (Luftgewehr Jugend), Antonia Sauter (Luftpistole Jugend), Joachim Geyer-Rampp (Luftgewehr), Karl Mayer (KK-Gewehr), Walter Ehrmann (Luftpistole) und Edwin Lauber (KK Sportpistole). Die Pokalgewinner sind: Antonia Sauter (Luftgewehr Jugend), Severin Rampp (Luftpistole Jugend), Joachim Geyer-Rampp (Luftgewehr), Manfred Ehrmann (Luftpistole), Bruno Mösle (KK-Gewehr) und Edwin Lauber (Sportpistole).

Nach der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft erfolgten die Wahlen der Gruppe 2. Bei den Wahlen wurden folgende Ämter für 2 Jahre wiedergewählt: Hans Merk (2. Vorstand), Manfred Ehrmann (Sportleiter), Karl-Heinz Butscher (Kassenprüfer); Reinhold Merk (2. Kassenprüfer)

Am Ende der Versammlung dankte OSM Jürgen Sauter noch der Vorstandschaft für Ihre Arbeit.