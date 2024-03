Generalversammlung des Musikverein Treherz

Am Freitag, dem 15. März 2024 fand um 20 Uhr die jährliche Generalversammlung des MV Treherz statt. Eingestimmt wurde diese durch den musikalischen Auftritt der Jungmusikanten unter der Leitung von Anika Wiedenmann. Anschließend begrüßte Dominik Sonntag alle anwesenden Personen. Zunächst gab er die Tagesordnungspunkte bekannt. Es folgte der Bericht der Schriftführerin Manuela Abrell sowie der Kassenbericht der Kassiererin Anita Sonntag. Anschließend folgte der Bericht des Jugendleiters Michael Hartmann gefolgt von dem Bericht des Dirigenten. Der Dirigent Karl-Heinz Diepolder alias Charly blickte sehr positiv auf das vergangene Jahr zurück. Besonders erwähnte er, dass der Musikverein nach außen ein sehr positives Bild hat. Wenn er darauf angesprochen würde, ob er Dirigent des MVT ist, seien die Reaktionen sehr positiv, Zitat „der Musikverein Treherz ist ein sympathischer toller Haufen“. Auch Charly befürwortete dies. An dieser Stelle erwähnte er auch, dass der MV musikalisch auf einem super Weg ist. Anschließend folgte der Bericht des Vorstandteams durch Roland Burger. Roland erwähnte den sogenannten Meilenstein, denn im vergangenen Jahr haben wir unsere Noten digitalisiert. Jeder Musikant besitzt nun ein Tablet auf dem die Musiknoten abrufbar sind. Ebenfalls ging Roland Burger besonders auf das kommende Jubiläum des MVT ein. Im Mai werden wir auf Grund des 125. Jubiläums einen Festabend veranstalten sowie im Juli ein besonders spektakuläres Gartenfest abhalten. Also seid gespannt und besucht unser Gartenfest! Auch der Bericht der Vorstandschaft war rückblickend sehr positiv und wenn wir in die Zukunft schauen, geht es auch nur positiv weiter! Nachdem die Vorstandschaft per Akklamation entlastet wurde folgten die Neuwahlen.

Zum Vorstandsteam wurden erneut gewählt: Angela Sauter, Dominik Sonntag & Roland Burger. Erneut ließen sich aufstellen: Anita Sonntag als Kassiererin, Manuela Abrell als Schriftführerin, Katja Merk, Alexander Rodi & Wolfgang Gapp als Beisitzer. Als Jugendleiterin wurde Sina Gapp gewählt sowie Lorena Aumann als Jugendvertreterin. Als Kassenprüfer wurden Robert Gapp & Daniel Fieseler gewählt.

Zum Schluss bedankte sich der Vorstand bei dem nun ehemaligen Jugendleiter Michael Hartmann und der ehem. Kassenprüferin Renate Schmaus für ihren Einsatz.

Dies beendete die Generalversammlung rückblickend auf das Jahr 2023.