Generalversammlung des Kleintierzuchtvereins Kißlegg

Die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Kißlegg haben bei der Generalversammlung im März 2024 Klaus Kant als Vorsitzenden wiedergewählt. Alter und neuer Kassier bleibt Mathias Gletter. Vier weitere Funktionäre wurden von den Anwesenden in ihren Funktionen bestätigt. Der Vorsitzende des KLZV, Klaus Kant, erinnerte an die vielen Stunden ehrenamtlicher Tätigkeiten. Die Züchter des Vereins präsentierten ihre Tiere nicht nur auf Lokal- und Kreisausstellungen, auch auf Landes- und Bundesebene sind sie sehr erfolgreich vertreten. Die von Mathias Gletter vorbildlich geführte Vereinskasse wurde von den Kassenprüfern Gerolf Schwarz und Hermann Müller bestätigt. Nach der Entlastung des Vorstandes erfolgten Teilwahlen. In ihren Ämtern für weitere 2 Jahre wiedergewählt wurden „Zuchtwart Kaninchen“ - Alexander Kant, „Zuchtbuchführer Kaninchen“ - Wolfgang Kant, „Ausschuss“ - Resi Kible und Josef Fehr.

Nach der schnellen und erfolgreichen Wahl konnte der Vorsitzende zwei verdiente Mitglieder des Kleintierzuchtvereins zu Ehrenmitgliedern ernennen. Diesmal waren es Josef Lott und Lorenz Geyer, beide jahrzehntelang Vorstandsmitglieder und aktive Züchter, denen die höchste Auszeichnung des Vereins verliehen wurde.

Zum Abschluss gab der Vorstand eine ausführliche Vorschau auf das neue Zuchtjahr. Klaus Kant bedankte sich bei den Mitgliedern für ihr Engagement und wünschte allen Züchterinnen und Züchtern „Gut Zucht 2024“.