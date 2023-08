Gemeinsam trägt sich vieles leichter

Was steht bei den Deutschen auf der Hitliste des Lebens oben an? — Meistgenannt die Gesundheit! Jeder kennt die altüberlieferte Erfahrung im Sprichwort: „Gesundheit ist das höchste Gut!“ Wie wahr doch, ohne dieses Geschenk ist alles nichts. Betrachtet die jüngere Generation dies — gedankenlos — oft als Selbstverständlichkeit, wird man bei zunehmendem Lebensalter schon deutlich nachdenklicher.

Denn wie schnell kann einem hier das Fundament entzogen werden und alles ist plötzlich auf den Kopf gestellt: Ein Unfall oder eine Krankheit wirft die ganze Lebensplanung über den Haufen. Und bei aller medizinischer Kunst sind oft Dauerschäden mit körperlicher Behinderung die bleibende Herausforderung. Angekommen im Rollstuhl, oder beschwerlich mit Rollator, erlebt der Betroffene den schmerzlichen Sinn der Lebensweisheit: „In der Not gehen 1.000 Freunde auf ein Lot“. Es wird einsam um einen herum, Beziehungen verlieren sich, Kontakte schlummern ein.

Seit 45 Jahren teffen sich in der „Fraternität“ Menschen aus Wangen: Menschen mit und Menschen ohne Behinderung. Man kommt im monatlichen Turnus zusammen und stellt programmlich Einiges auf die Beine: Betriebserkundungen, Besichtigungen, Ausflüge, Einkehrnachmittage, Treffen mit Fachreferenten verschiedener Gebiete. Ein engagiertes Helferteam ist dabei der hochgeschätzte Grundpfeiler dieser Begegnungen.

„Mit unserer Gruppe komme ich raus aus dem Haus und kann in Gemeinschaft schöne Dinge erleben!“ blickt Margit Vallendor als Gründungsmitglied der Fraternität Wangen auf eine gute Zeit zurück, die sie niemals missen möchte. „Hier kann ich mich mit den anderen austauschen, man sieht viel, erlebt und erfährt so manches und immer haben wir Spaß miteinander.“ So soll es sein: Eine bunte Gruppe, in der jeder für den anderen da ist und auf diese Weise geradezu für alle zu einem Lebensquell werden kann.

Unlängst führte der Weg zur Alpe „Rote Heide“ auf 1.000 Höhenmetern bei Stiefenhofen in die wunderbare Voralpenlandschaft — mit munterem Kuhgeläute der Schumpen auf den saftigen Weiden drumherum. Zur zünftigen Brotzeit und Musik aus den eigenen Reihen genoss ein jeder die Abgeschiedenheit der Zivilisation. „Davon zehrt man an Wintertagen“, ordnete Rolli–Helmut den Tag ein.

Die Gruppe freut sich an Interessenten und Neuzugängen (Tel. 07522—8248 / Leiterin Christine Sontheim).