Gelungener Oktoberfest Gottesdienst in Pfärrich

Am Sonntag, 15. Oktober, feierte die Seelsorgeeinheit „An der Argen“ ihren zweiten Oktoberfest Gottesdienst. Jugendliche hatten die Idee zu diesem Gottesdienst und haben ihn auf vielfältige Weise mitgestaltet und bereichert.

So wurde mit Fahnen der Ministrantengruppen und Musikkapellen und einer bunten Mischung aus Trachten und Ministrantengewändern in die Wallfahrtskirche eingezogen. Musikalisch wurde der Gottesdienst von der Musikkapelle Primisweiler begleitet. Viele Menschen aus der ganzen Seelsorgeeinheit und sogar darüber hinaus kamen zu diesem Gottesdienst der anderen Art nach Pfärrich, sodass die Kirche fast komplett gefüllt war.

Auch die Segnung der Erntedankgaben und der Dank an die vielen Menschen, die auf den verschiedenen Festen in unserer Region arbeiten oder unsere Nahrungsmittel herstellen, kam im Gottesdienst nicht zu kurz. Bei der Predigt am Biertisch machten die Jugendlichen gemeinsam mit Gemeindereferentin Verena Vey darauf aufmerksam, dass es im Leben nicht auf die Äußerlichkeiten ankommt, sondern darauf, sich mit ganzem Herzen auf Dinge einzulassen und bereits schon jetzt so zu leben, dass wir uns auf ein Leben im Himmelreich vorbereiten.

Am Ende des Gottesdienstes sammelten die Ministranten noch „Kilometergeld“ für ihre Reise nach Rom in den Herbstferien. An dieser Stelle ein Dank an alle, die gespendet haben und die Jugendlichen so kräftig unterstützen.

Im Anschluss blieben viele Gottesdienstbesucher zum Frühschoppen im Gasthaus Ochsen, der von der Musikkapelle Pfärrich musikalisch umrahmt wurde. Dort genossen viele bei gutem Essen, guter Gesellschaft und guter Musik den Sonntag.