Gedenktag für Geschwister Scholl an der GSS Leutkirch

An der Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch fand am 29. Februar 2024 ein Gedenktag für Hans und Sophie Scholl, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, statt. Er erinnerte an die Ermordung der Geschwister vor 81 Jahren als auch der tausenden weiteren Opfer, die durch das NS-Regime während des Dritten Reiches zu Tode kamen.

In zweitägigen Workshops beschäftigten sich die Schüler der Jahrgangsstufe 1 im Rahmen des Politik- und Geschichtsunterrichts mit den Themen „Antisemitismus heute“, „Vernichtung der Juden - Abfolge im Dritten Reich unter Bezugnahme auf das Schicksal der Geschwister Scholl“, „Widerstand zu Zeiten Hitlers und heutiger Regime“ sowie „Sophie Scholl: die letzten Tage. Vorbild für Zivilcourage und Widerstand“ und bereiteten diese auf. Die Ergebnisse der Workshops bildeten das Programm des Gedenktages.

Der Gedenktag selbst begann mit einer Rede des Schulleiters Heinz Brünz. Es folgte eine Nachrichtensendung samt Einspielern und weiterführendem Material auf einem Flyer zum Thema Antisemitismus heute.

Das Schicksal der Geschwister Scholl und die geschichtlichen Ereignisse von der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 bis zur Hinrichtung von Hans und Sophie Scholl fand seinen Niederschlag in einem selbstgedrehten Video.

Der Frage, wie sich der Widerstand zu Zeiten Hitlers darstellte aber auch wie Widerstand gegen heutige Gewaltregime möglich ist, wurde in einer moderierten Präsentation nachgegangen. In einer Präsentation mit anschließender Talkshow gingen die Mitglieder des letzten Workshops der Frage nach, ob Sophie Scholl ein Vorbild ist. Papierflieger mit einem Abschiedsbrief Sophie Scholls ließen sie dabei ins Publikum fliegen.

Mit ihrer Erinnerung an die Widerstandskämpfer und die geschichtlichen Ereignisse im Dritten Reich setzten die Schüler ein Zeichen gegen Ausgrenzung, Hass und Krieg und für Toleranz, Menschenwürde und Frieden.