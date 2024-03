Gedächtnistraining im Seniorenzentrum Aitrach

Elf Seniorinnen und Senioren sitzen am großen Tisch im Seniorenzentrum der Zieglerschen in Aitrach und tüfteln über einer Aufgabe, die Margot Koch ihnen gestellt hat. Heute ist wieder Gedächtnistraining angesagt. Mit spannenden Ideen, tollen Zahlenspielen, interessanten Zitaten und immer wieder auch kleinen Späßen und Hilfestellungen schafft es Margot Koch, die Seniorinnen und Senioren zum Mitraten und Mitarbeiten zu motivieren. „Gerade im Alter ist Gedächtnistraining wichtig, um kognitive Fähigkeiten zu erhalten und auch zu fördern“, sagt Margot Koch, die seit 2010 ins Haus kommt und sichtlich Freude an ihrer Arbeit hat. „Unsere Bewohnerinnen und Bewohner kommen sehr gerne zum Gedächtnistraining. Sie erhalten so sehr lange ihre Fähigkeiten und haben auch noch viel Spaß zusammen“, erzählt Einrichtungsleitung Slavica Tillich.

