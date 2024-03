Fünf Spiele in Folge konnte die SG Kißlegg in der Fußball-Kreisliga A3 nicht bezwungen werden - kein Wunder, stellt sie doch mit David Wessle den erfolgsreichsten Torjäger der Liga (16 Treffer). Ein Sieg gelang auch dem SV Gebrazhofen nicht, das 2:2 (0:1) nach einem 0:2-Rückstand vor 300 Zuschauern ist für den SV aber definitiv als Erfolg zu werten.

Die Luft ist schon früh raus - aus dem Ball

In der ersten Viertelstunde spielte sich vieles im Mittelfeld ab, bevor es zu den ersten Torchancen kam. In der 25. Minute setzte Kißleggs Marcel Mariner dann einen Kopfball nur knapp neben das Tor der Hausherren. Nur wenig später (28.) war dann die Luft raus - allerdings nur aus dem Ball. Das Spielgerät musste ersetzt werden.

Das erste Tor der Begegnung erzielte dann Niclas Weber kurz vor der Pause für Kißlegg. Jan Dentler flankte von rechts, der zweite Pfosten war schlecht besetzt und Niclas Weber netzte ein (43.) Im zweiten Abschnitt legte die SG nach. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld nutzte Lucas Walter Müllerschön den Abpraller zum 2:0 (64.). In der 70. Minute spielte Julian Kämmerle einen schönen Pass auf den eingewechselten Manuel Klaus, der eiskalt oben links verwandelte. (70.) Danach ging Gebrazhofen aufs Ganze. Maximilian Scheerer kam für Florian Netzer (79.), und der Joker machte tatsächlich noch den Ausgleich zum 2:2-Endstand (87.). Kißlegg hatte zwar mehr Spielanteile, nahm aber letztlich nur einen Punkt mit.

Ich bin stolz auf dieses Team. SVG-Trainer Ferdinand Haupt

„Einfach nur stolz auf dieses Team“, zeigte sich Gebrazhofens Trainer Ferdinand Haupt, der beide Torschützen eingewechselt hatte, im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“: „Sich nach einem 0:2-Rückstand so zusammenzureißen, das hat Klasse. Das Selbstvertrauen für die nächsten Spiele sollte jetzt da sein“, so der 62-Jährige, der noch hinzufügte: „Ich bin sehr zufrieden mit den Jungs. Jetzt liegt es an ihnen, sich jetzt da unten herauszuspielen.“

Der Ligasechste TSV Aichstetten besiegte in einem insgesamt guten Spiel den Vierten SV Neuravensburg mit 3:2 (1:0). In den ersten 30 Minuten zeigte der SVA große Offensivbemühungen, was zum 1:0 durch Michael Herrmann führte, der nach Zuspiel von Sebastian Zeh überlegt einschob. Neuravensburg hatte danach auch eine gute Gelegenheit zum Ausgleich. Kurz vor der Pause scheiterte allerdings Lukas Kling aus sieben Metern am Gästetorhüter Pogutter. Dieser wiederum verursachte in der 47. Minute einen Foulelfmeter an Sebastian Zeh, den dieser selbst verwandelte. Erst ab der 65. Minute drückte Neuravensburg auf den Anschluss. Durch einen Doppelpack von Tim Bucher (79. und 83.) gelang den Gästen sogar schnell der Ausgleich. Doch Aichstetten schlug noch einmal zurück. In der ersten Minute der Nachspielzeit setzte Paul Oelhaf den 3:2-Siegtreffer trocken ins lange Eck.

Scheidegg verliert Tabellenführung

Etwas überraschend verlor der FC Scheidegg nach vier Spielen ohne Niederlage mit 2:3 (0:0) beim TSV Röthenbach und dadurch auch die Tabellenführung an den FC Isny, der beim FC Wuchzenhofen mit 4:1 (2:0) gewann. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Marian Schwärzler Röthenbach in der 47. Minute in Front und Stefan Wild erhöhte nur vier Minuten später. Markus Rieser erzielte dann in der 60. Minute noch das 3:0, bevor sich der FC Scheidegg noch einmal zurück ins Spiel kämpfte. In der 63. Minute verschoss Roman Liwinez einen Foulelfmeter, der letztendlich wohl einen Punkt bedeutet hätte, denn Korbinian Immler (67., Foulelfmeter) und Roman Liwinez (82.) verkürzten den Rückstand noch auf 2:3, bevor Schiedsrichter Francesco Boccuto abpfiff. Der TSV Röthenbach schob sich damit in der Tabelle auf den zehnten Platz vor.

Türk SV kassiert Klatsche

Eine 1:6-Heimniederlage (0:2) musste Türk SV Wangen gegen SV Edelweiß Waltershofen einstecken. Maximilian Krug freute sich auf seinen Lieblingsgegner, gegen den er vor dieser Begegnung bereits fünf Tore erzielt hatte. Ein weiteres sollte hinzukommen. Zuvor brachten Simon Schneider (30. Minute), Felix Härtl (45.), erneut Simon Schneider (58.) und Maximilian Härtl (61.) die Waltershofener aber schon uneinholbar in Führung, und Laurent Shala hatte den Ehrentreffer für Wangen geschossen. Dann aber war in der 77. Minute endlich Maximilian Krug an der Reihe, bevor Zakwan Jaded in der 87. Minute das 6:1-Endergebnis herstellte. Der FC liegt damit nur noch einen Punkt hinter Türk SV auf Tabellenplatz zwölf.