Die Narrenvereinigung Gebrazhofen lädt am Freitag, 2. Februar, wieder zu ihrem Nachtumzug ein. Los geht es um 19.31 Uhr.

Ab dann zieht eine bunte Mischung aus Masken- und Musikgruppen durch den Ort. Insgesamt sind 48 Narrenzünfte, Fanfarenzüge, Lumpenkapellen und Schalmeiengruppen dabei und sorgen für einen abwechslungsreichen und stimmungsvollen Narrensprung. Nach dem Umzug kann an verschiedenen Orten noch gefeiert werden.

Weiter geht es in Gebrazhofen dann am Sonntag, 4. Februar, um 14.01 Uhr mit dem bunten Nachmittag mit Kinderprogramm in der Turn- und Festhalle.