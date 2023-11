Fulminanter Saisonabschluss der Bad Wurzacher Reiter

Traditionell fand Anfang November der Herbstball des Pferdsportkreises Oberschwaben statt. So auch in diesem Jahr. Weiße Rosen zierten die festlich geschmückten Tische in der Gemeindehalle Bergatreute am vergangenen Samstagabend und boten Raum für gut 450 Gäste. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stand die Ehrung der erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler des Pferdesportkreises.

Vom Reit- und Fahrverein Bad Wurzach wurden gleich sechs Mitglieder geehrt. Dies unterstreicht einmal mehr die hohe Konstanz und Leistungsdichte der aktiven Vereinsmitglieder. Im Einzelnen wurden geehrt: Henriette Böttiger PSK Meister Vierkampf Einsteiger sowie 2. Platz Klasse E, Emilia Vittoria Huber 1. Platz Oberschwaben-Junioren-Cup Springreiterwettbewerb und 2. Platz Reiterwettbewerb, Malena Huber PSK Meister Springen Klasse E und Bernd Rösch 2. Platz und somit Vizemeister im Springen LK4. Im Bereich Breitensport stand Hanna Gräber als PSK-Vizemeisterin fest ‐ hier müssen bei Orientierungsritten bestimmte Stationen und Aufgaben zu Pferd erledigt werden.

Beim Fördergruppenturnier in Schwendi wurden Malena Huber ‐ ihr gelang ein Sieg im Springen der Klasse E ‐ und Emma Burkhart mit der Mannschaft Dritte. Bei solch einem Turnier werden die besten Reiter der laufenden Saison zu einer Mannschaft zusammengefasst.

Diese Siege als PSK-Meister und -Vizemeister spiegeln die guten Trainingsbedingungen und auch den Unterricht qualifizierter Ausbilder wieder. Darauf ist der Reit- und Fahrverein sehr stolz und gratuliert den erfolgreichen ReiterInnen sehr herzlich.