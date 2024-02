Frühjahrsverhältnisse im Hochwinter

Mitte Februar war eine 6-köpfige Frauengruppe des Leutkircher Alpenvereins in der Schweiz auf Tour. Ziel war der Hüenerchopf mit 2.170 m. Genannt wird das beliebte Tourenziel in der Region Sargans unter Einheimischen „Hüeneri“. Es handelt sich um eine technisch eher einfache Skitour. Mit 1.070 Höhenmetern und einiges an Strecke, die zu bewältigen waren, war dennoch Ausdauer gefragt. Besonders reizvoll an dieser Tour ist die weitläufige Hochebene mit schönsten Ausblicken auf die gegenüberliegenden Churfirsten und hinab ins Rheintal. Gestartet wurde in Vermol (1.100 m), wo zunächst weit und breit kein Schnee zu sehen war. Die Skier wurden an die Rucksäcke gepackt und konnten nach einem halbstündigen Fußmarsch angeschnallt werden. In den schattseitigen Waldlichtungen konnte sich die Schneedecke erstaunlich gut halten. Dieses Durchhaltevermögen wurde am Ende belohnt: Die Frauengruppe war allein auf weiter Flur unterwegs und am Ende bei der Abfahrt sogar mit feinstem Firn - statt zeitgleich vielerorts Bruchharsch - belohnt. Weitere Skitouren der Sektion: 1.03. Schafalpen; 2.03. Gaishorn; 10.03. Schneeberg und die Tschaggunser Mittagspitze nach Absprache. www.alpenverein-leutkirch.de

