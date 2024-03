Frühjahrskonzert mit der Musikkapelle Diepoldshofen

Zusammen mit der Musikkapelle Hofs.veranstaltet die Musikkapelle Diepoldshofen am Samstag, 16. März, um 20 Uhr, in der Turn- und Festhalle Diepoldshofen ihr Frühjahrskonzert. Eigentlich hätte dieses Konzert, wie die Musikkapelle in ihrer Presseankündigung schreibt, bereits im Jahr 2020 stattfinden sollen, musste aber aufgrund Corona leider abgesagt werden. Die beiden Kapellen freuen sich daher umso mehr ihr erstes Gemeinschaftskonzert abhalten zu dürfen, heitß es weiter.

Unter der Leitung von Tamás Havasi eröffnet die Musikkapelle Hofs mit „In aller Kürze“ den Konzertabend. Danach folgen die Stücke „The Witch and the Saint“, „Eiger“, „Rivers“ und „A Klezmer Karnival“. Im zweiten Teil des Konzertes spielt die Musikkapelle Diepoldshofen unter ihrem Dirigenten Luis Lau „Kings of Brass“, „Throne of the North“, „Symphony Nr. 1 „Der Herr der Ringe“ - V. Hobbit“, „Legends of Cyfarthfa“ und zum Abschluss „Run Boy Run“.