Fröhliches Schwitzen beim Breitensport

Bei herrlichstem Sonnenschein wurde am Sonntag, 10. September der Edwin–Müller–Cup ausgespielt. Der Leiterin des Breitensports beim TC Wangen Monika Hilt ist es sehr wichtig, Tennisliebhaber unterschiedlichster Spielstärke gemeinsam auf den Platz zu bringen und so ein niederschwelliges Angebot parallel zum Wettkampfsport anzubieten.Zwölf Damen und vier Herren gingen an den Start. Es wurde im Doppelmodus gespielt. Lena Kremsler konnte sich als Siegerin nach vier gewonnen Runden durchsetzen. Lena Kremsler ist aktive Mannschaftsspielerin bei den Juniorinnen, sehr aktiv im Jugendbereich des Tennisclubs mit Trainerschein. Nach den heißen und anstrengenden Spielrunden gab es Weißwurst und Freibier, gestiftet vom langjährigen Vereinsmitglied Edwin Müller. Fazit: Tolles Wetter — toller Atmosphäre — 1A Organisation.

