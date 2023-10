Friesenhofener Jungmusikanten nehmen am D2 & D3 Kurs teil

Mit großem Erfolg absolvierten vier Nachwuchsmusikanten der Trachtenkapelle Friesenhofen die D2-Leistungsabzeichen in Silber und D3-Leistungsabzeichen in Gold. Dazu verbrachten sie in den Sommerferien eine Woche in der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee.

Die Kurse beinhalten einen praktischen Teil mit dem Instrument, Musiktheorie und Gehörbildung. Den D2-Kurs absolvierten Laura und Lena Dieing. Am D3-Kurs nahmen Mia Merk und Matthias Buchbinder teil. Das Gelernte wurde in einer theoretischen und praktischen Prüfung bewertet und die Musikanten konnten sich über gute und sehr gute Ergebnisse freuen.

Zum Abschluss kamen alle am letzten Tag zusammen und gaben ein Konzert für Eltern, Angehörige und Freunde. Daneben bot der Kurs auch Gelegenheit Musiker anderer Kapellen kennen zu lernen und Kontakte zu knüpfen. Die Trachtenkapelle gratuliert den Vieren sehr herzlich und wünscht Ihnen weiterhin viele Freude am Musizieren.