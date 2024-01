Aus bis Ende 2023? Noch brennt bei Armacell Licht

Im Herbst 2022 wurden bei Armacell Pläne öffentlich, den Firmen-Standort in Friesenhofen mit rund 100 Mitarbeitern zu schließen und die Produktion an den Hauptsitz nach Münster zu verlegen. Die Belegschaft zeigte in der Folge zwar Kampfgeist, konnte das Aus aber nicht abwenden.

Trotz angekündigter Schließung bis Ende 2023 herrscht auf dem Betriebsgelände aktuell allerdings noch viel Bewegung. Und auch für die Zukunft gibt es dank eines konkreten Interessenten Hoffnung, dass es hier zu keinem langen Leerstand kommen wird.

Voller Parkplatz

Der Mitarbeiter-Parkplatz vor dem Industriegebäude ist gut gefüllt, in den Büros brennt Licht, der Armacell-Firmenschriftzug prangt noch groß am Gebäude: Stand Ende Januar 2024 ist hier sichtlich noch nicht Schluss. Dabei sollte die Verlagerung nach Münster eigentlich schon abgeschlossen sein.

Eine Anfrage zum aktuellen Stand bei der Geschäftsführung blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Einen Einblick, wie es derzeit vor Ort aussieht, gibt aber Gewerkschaftssekretär Markus Wimmer von der IG BCE. Er hat den Betriebsrat beim Kampf um den Erhalt des Standorts unterstützt.

Verlagerung verzögert sich

Wimmer berichtet, dass sich die Verlagerung schon mehrfach verzögert habe. Der aktuelle Plan sei es, die Maschinen im Bereich Blech bis Mitte Februar abzubauen, im April solle dann der PVC-Bereich folgen und im Mai der Rest, so der Gewerkschafter. Vor genau diesen Verzögerungen hätten die Arbeitnehmervertreter immer wieder gewarnt, betont Wimmer. Er vermutet, dass in Münster wohl unter anderem noch die benötigten Fachkräfte fehlen.

Für die verbliebenen Mitarbeiter habe diese Verzögerung aber auch etwas Gutes: Armacell komme diesen inzwischen weiter entgegen, so Wimmer. Er berichtet etwa von einem professionellen Bewerbungstraining, das allen Mitarbeitern bezahlt wurde. „Das kam gut an“, sagt er. Auch sei bereits eine externe Firma aus der Region ins Haus geholt worden, um sich vorzustellen. Hierbei konnten die Mitarbeiter Kontakte knüpfen.

Konkretes Interesse an Betriebsgelände

Und: Es gebe auch schon ein Unternehmen, das nach dem Armacell-Auszug Interesse an dem Gelände hat und hier eine neue Produktion aufbauen möchte, berichtet der Gewerkschafter. Auch dieses Unternehmen habe sich den Mitarbeitern bereits vorgestellt. Gerade für Mitarbeiter aus der näheren Umgebung sei eine Bewerbung hier eine gute Möglichkeit, so Wimmer.

Um welche Firma es sich dabei konkret handelt, ist öffentlich noch nicht bekannt. Beraten wird diese von Innovise, einem Beratungsunternehmen im Bereich der Kunststoff- beziehungsweise Bauindustrie, wie dessen Geschäftsführer Michael Mayer erklärt. „Wir beraten in dieser Angelegenheit ein Unternehmen, welches den Kauf der Liegenschaft beabsichtigt, um dort eine Produktion aufzubauen“, bestätigt er auf die entsprechende Anfrage hin.

Kauf noch nicht abgeschlossen

Vor 2025 werde das interessierte Unternehmen in Friesenhofen aber nicht mit der Produktion starten. Weitere Informationen könne er zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht geben, so Mayer. Noch sei der Kauf der Liegenschaft nicht abgeschlossen.

Armacell selbst produziert in Friesenhofen seit über 20 Jahren Ummantelungssysteme für isolierte Rohrleitungen im Heizungs- und Sanitärbereich sowie für Kälte- und Klimatechnik. Der amerikanische Konzern Armstrong World Industries hatte 1986 die Firma Karl Klein Isoliersysteme in Friesenhofen übernommen, die Produktpalette erweitert und den Betrieb vergrößert. Seit 2000 wird die Firma in Friesenhofen unter dem Namen Armacell geführt.

Gewerkschafter: Schließung ein Verbrechen

Dass der Standort in Friesenhofen geschlossen werden soll, dafür gab es beim Betriebsrat bei der Bekanntgabe kein Verständnis. Der Standort existiere seit Mitte der 1970er-Jahre und erwirtschafte sehr gute Ergebnisse, hieß es. „Einen solch erfolgreichen Standort zu schließen, ist ein Verbrechen. Ein Kapital-Verbrechen“, so Wimmer damals.

Armacell-Geschäftsführer Stefan Garmann begründete die Verlagerung nach Münster damals wie folgt: „Ziel ist es, das Fachwissen in größeren Werken zu bündeln und die Effizienz durch spezialisierte industrielle Kompetenzzentren zu verbessern.“

Im Laufe des Jahres dürfte trotz der langen Geschichte der Name Armacell endgültig von den Gebäuden verschwinden. Wenn alles gut läuft, herrscht dann Dank des am Standort interessierten Unternehmens zumindest kein langer Leerstand.