Mit insgesamt 17 Standorten, Kiesgruben und Baustoff-Recyclinghöfen im süddeutschen Raum gehört die Firma Max Wild mit Sitz in Berkheim zu den größeren Bauunternehmen in der Region. In Leutkirch ist das Unternehmen seit einigen Jahren mit einem Standort in Urlau vertreten. Nun soll im Gewerbegebiet Friesenhofen-Bahnhof ein neuer und größerer Standort entstehen.

Auf der nördlich an den derzeit noch von Armacell genutzten Industriekomplex angrenzenden Fläche stehen derzeit mehrere Baufahrzeuge von Max Wild. „Wir bauen dort unseren neuen Standort“, bestätigt Andreas Eugler, Max-Wild-Standortleiter in Leutkirch. „Für uns ist das ein großer Schritt“, betont er.

Seit sechs Jahren in Urlau

Aktuell ist das Leutkircher Team des Bauunternehmens auf einem Gelände beim ehemaligen Urlauer Bahnhof beheimatet. Dort ist man seit etwa sechs Jahren, im Anschluss an die Arbeiten zum neuen Ferienpark, bei denen Max Wild im Bereich Abbruch und Infrastruktur beteiligt war.

Durch die dort genutzten Container hatte dieser Standort für Außenstehende oft den Eindruck eines Provisoriums. Umso mehr freut es Eugler, dass man mit den neuen Standort in Friesenhofen, mit Halle und Bürogebäude, auch nach außen als Firma nochmals anders in Leutkirch „gesetzt“ sein wird. Vom derzeitigen Standort in Urlau werde man dann komplett nach Friesenhofen umziehen.

Standort wächst stetig

Geplant ist der Umzug laut Eugler bereits für Ende des Jahres, derzeit befinde man sich im Genehmigungsverfahren. Diese Verlagerung bedeutet gleichzeitig auch eine Vergrößerung, bekräftigt Eugler. „Wir wachsen stetig“, sagt er. Derzeit seien bei Max Wild am Leutkircher Standort etwa 30 Leute beschäftigt, die im Prinzip alle aus der näheren Umgebung kommen. Dazu könne man jedes Jahr drei bis vier Auszubildende aus der Region für sich gewinnen, freut sich Eugler über den Wachstumskurs.

Entsprechend seien etwa auch die neuen Büros darauf ausgerichtet, dass der Standort weiter wächst. Um während der Übergangsphase die größeren Büroräume zu beleben, werde man diese eventuell auch eine Zeitlang vermieten, blickt Eugler voraus.

Gewinn für Mitarbeiter

Vor allem für Mitarbeiter werde der neue Standort ein großer Gewinn sein, ist er überzeugt. Schließlich hätten sich viele ganz bewusst aufgrund der räumlichen Nähe für die Arbeit hier entschieden.

Für uns ist es wichtig, hier in der Region einen festen Sitz zu haben. Andreas Eugler

Laut der aktuellen Imagebroschüre aus 2023 beschäftigt das Familienunternehmen Max Wild an seinen Standorten insgesamt mehr als 650 Mitarbeiter sowie rund 60 Auszubildende. Los ging es 1955 mit einem kleinen Fuhrpark, inzwischen umfasst dieser demnach über 440 firmeneigene Fahrzeuge. Tätig ist das Unternehmen damit sowohl im In- als auch im Ausland. Zu den Tätigkeitsbereichen gehören unter anderem Abbruch, Tiefbau, Erdbau, Logistik, Flächenrecycling sowie Projektentwicklung.