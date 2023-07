Freude über Spende für Rohrdorfer Kinder–Chor

Wo man singt, da lass Dich ruhig nieder, böse Menschen kennen keine Lieder — diese Weisheit aus dem Volksmund kann der Rohrdorfer Kinder–Chor künftig auch ganz praktisch beherzigen. Denn dank einer Spende der Ortsverwaltung Rohrdorf in Höhe von 200 Euro konnte der Ankauf neuer Stühle für den Probenraum des Chors ins Auge gefasst werden. Entsprechend des freudigen Anlasses gab es bei der Übergabe auch nur strahlende Gesichter: bei Regina und Lisa Schönau, die den Betrag für die Kinder–Sing–Gruppe in Empfang nahmen, ebenso wie bei Ortsvorsteher Max Boneberger. Möglich wurde die Spende an den Chor durch das ehrenamtliche Engagement von Ortschaftsrat und Ortsverwaltung bei verschiedenen Veranstaltungen am Ort. Das ist wieder einmal ein schönes Beispiel für das Miteinander und den guten Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft von Rohrdorf.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.