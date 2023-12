Freude über Spende an Rohrdorfer Landjugend

Wenn junge Menschen liebgewonnene Traditionen pflegen, ist das gerade für einen kleinen Ort wie Rohrdorf ein großer Gewinn. Ein sichtbares Zeichen dafür ist der Maibaum, den die Landjugend alljährlich im Dorfzentrum vor dem Rathaus aufstellt. Damit dieser auch in Zukunft möglichst repräsentativ und wetterfest bleibt, sollen im kommenden Jahr neue Zunftschilder aus Metall angebracht werden. Zur Unterstützung dieses Vorhaben konnte Ortsvorsteher Max Boneberger nun eine Spende aus ehrenamtlich generierten Geldern in Höhe von 300 Euro an den Vorsitzenden der Landjugend, Korbinian Baur, übergeben. Dank des einstimmigen Beschlusses des Rohrdorfer Ortschaftsrats wird diese Spende nun künftig an zentraler Stelle im Ort zur Verschönerung des Maibaums beitragen und so ein gut sichtbares Zeichen für das Miteinander und den Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft Rohrdorf sein. Da ist es kein Wunder, dass es bei der Übergabe nur strahlende Gesichter gab.

