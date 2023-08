Freude über Baufortschritt beim Rohrdorfer Kindergarten

Hand in Hand — so muss es bestenfalls laufen, wenn ein Projekt aus vielen einzelnen Komponenten vorankommen soll. Und Hand in Hand läuft bisher tatsächlich alles beim Neubau des Kindergartens in Rohrdorf, was am Baufortschritt sichtbar ist. Ortsvorsteher Max Boneberger ist deshalb hocherfreut, dass man auf der Baustelle mittlerweile schon handfeste Ergebnisse der Zusammenarbeit verschiedener Gewerke sehen kann. Denn nachdem Abriss und das Betonieren von Bodenplatte und Heizzentrale bereits reibungslos geklappt hatten, ist auch das Aufstellen der Wände sichtbar gut gelungen. Sie sind in Holzständer–Bauweise gefertigt und damit nicht nur kostengünstig und klimaneutral, sondern auch ein wertvoller CO2–Speicher. Denn Holz als Baustoff bindet Treibhausgase in Form von Kohlenstoff. Zusätzlich schafft jeder Baumstamm, der beim Holzbau Verwendung findet, Platz für neues Waldwachstum. So wird zugleich auch der CO2–Speicher im Wald mit neu gepflanzten Bäume vermehrt und dank des Prinzips der nachhaltigen Waldbewirtschaftung wächst im Allgäu aktuell mehr Holz nach, als verbraucht wird. Der Neubau des Rohrdorfer Kindergartens ist damit also nicht nur eine Investition in die Zukunft der Kinder, sondern leistet darüber hinaus auch einen wertvollen Beitrag zur Klimabilanz des Ortes. Max Boneberger sieht damit alle Anforderungen an ein modernes Gebäude erfüllt und freut sich, dass das Haus mit dem Einbau der Fenster wieder einen sichtbaren Schritt in Richtung Fertigstellung gemacht hat. Weniger sichtbar, aber nicht minder wichtig sind auch die Installationen, die ebenfalls bereits zu einem Großteil verlegt werden konnten.

