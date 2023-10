Fredericktag 2023 in Arnach

Auch in diesem Schuljahr fand im Bildungshaus Arnach wieder am letzten Freitag vor den Herbstferien der Fredericktag statt. Dieser landesweite Tag des Lesens hat in Arnach nun mittlerweile schon Tradition. In jedem Jahr laden wir uns eine besondere Person ein, die die Kinder animieren soll, selbst wieder mehr zu lesen. So kam in diesem Jahr das Figurentheater Kauter und Sauter nach Arnach und spielte das Märchen „Der gestiefelte Kater“ als Mitmachtheater vor. Die Kinder aus dem Kindergarten und aus der Grundschule hatten große Freude daran, das bekannte Märchen der Brüder Grimm auf so beeindruckende Art und Weise erleben zu dürfen und so aktiv daran mitwirken zu können. Dabei überzeugten Pius Rinninger als gestiefelter Kater und Elisa Wegele als Prinzessin ganz besonders. Der Förderverein Bildungshaus Arnach übernahm dankenswerterweise die Kosten, die für das Mitmachtheater angefallen sind.

Nach der großen Pause fand auch in diesem Jahr wieder ein großer Bücherflohmarkt in der Turnhalle in Arnach statt. So kurz vor den Herbstferien konnte sich nochmals jeder mit frischem Lesestoff eindecken oder selbst Bücher weiterverkaufen. So wurde unsere Turnhalle zu dem reinsten Buchladen. Die Eltern vom Elternbeirat sorgten sich mit ihren Helferinnen um die Bewirtung und so gab es leckere Kuchen, Muffins und Kaffee und Punsch für die leibliche Stärkung. Der Förderverein verkaufte Bildungshaus T-Shirts und Bildungshaus Mützen. Ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und das Vorstandsteam des Fördervereins.

Am Fredericktag wird wieder einmal deutlich, was für eine tolle Bildungshausgemeinschaft wir in Arnach haben. Bei Kaffee und Kuchen gab es wieder viele anregende Gespräche zwischen den Erwachsenen und mit den neu erworbenen Büchern freuten sich alle Kinder auf die wohlverdienten Herbstferien.