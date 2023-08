Flugplatzfest der Musikkapelle Schloß Zeil

Die Musikkapelle Schloß Zeil feierte am Samstag, 22. Juli, und Sonntag, 23. Juli, das Flugplatzfest in der Flughalle in Unterzeil. Verschiedene Musikgruppen gestalteten den bunten Stimmungsabend am Samstag. Bei guter Witterung machten die „dˋKloimatzabacher“ den Festauftakt, anschließend sorgte die „Allgaier Schlanzlmusi“ für gute Unterhaltung bevor eine Abordnung der Musikkapelle Schloß Zeil unterhielt. Höhepunkt des Abends waren „Hofenbrass“ welche mit Partyhits die Gäste zum feiern animierten.

Am Sonntag eröffnete der Festgottesdienst in der Flughalle den Familiensonntag. Zum Frühschoppen war der Musikverein Tannheim geladen, welcher die zahlreichen Besucher an diesem sonnigen Sonntag unterhielt. Der Nachmittag wurde von der Jugendkapelle Leutkirch–Achtal und der Musikkapelle Schloß Zeil gestaltet. Verschiedene Aktionen wie eine Hüpfburg, Kinderschminken und Rundfahrten der Jugendfeuerwehr wurden unseren kleinen Gästen angeboten. Ein Dankeschön an alle, die Gäste auf dem Flugplatzfest in Unterzeil waren.