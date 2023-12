Firmen stellen vielfältige Berufsperspektiven vor

Dieses Jahr waren wieder Ausbildungsbotschafter/innen aus Industrie, Handwerk sowie einer sozialen Einrichtung zu Gast in der Werkrealschule Bad Wurzach (WRS). Organisiert hatte die Veranstaltung die Karrierebegleiterin Hildegard Mühler, mit der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer. Durch interessante Vorträge auf Augenhöhe erhielten die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse einen Einblick in das breite Spektrum unterschiedlicher Ausbildungsberufe. In diesem Jahr hatten Firmen wie Hymer aus Bad Waldsee, Metallbau Rupert App aus Leutkirch, Otto Birk Bau aus Aitrach und die Stadt Bad Wurzach ihre engagierten Mitarbeiter/innen freigestellt, um den Jugendlichen ihre Berufe aus erster Hand vorzustellen. Die vorgestellten Berufe waren Technischer Systemplaner, Metallbauer Konstruktionstechnik, Bauzeichner und Maurer sowie Erzieher (alle m/w/d).

