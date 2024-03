Feuerwehr Wuchzenhofen gründet Jugendfeuerwehr

Die Feuerwehr-Abteilung Wuchzenhofen gründet eine Jugendabteilung. Ab 4. April geht's los. Eingeladen sind alle Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Wuchzenhofen im Alter zwischen 10 und 17 Jahren.

Um einen Einblick in das Geschehen vor Ort zu bekommen, mehr Infos zu erhalten und die erste Feuerwehr-Luft zu schnuppern, veranstaltet die Jugendfeuerwehr Wuchzenhofen einen Tag der offenen Tür. Dieser findet am Freitag den 15.03.24 im Feuerwehrhaus Wuchzenhofen in der Oberen Kirchstraße 1 statt. Von 14 bis 16 Uhr ist bei Spritzwand spritzen, Ausfahrten mit dem Feuerwehrauto und Besichtigung der Feuerwehrgarage und Ihrer Gerätschaften für alle was dabei. Für das leiblich Wohl ist gesorgt.

Die Betreuer der Jugendfeuerwehr stehen für alle Fragen bereit und freuen sich auf Eure Teilnahme. Kommt vorbei!