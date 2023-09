Der Fanfarenzug der Kolpingsfamilie Kißlegg taucht wieder für zwei Tage in Aichach ins Mittelalter ein. Seit 1997 wird mit diesem Fest an die Verleihung des Stadtrechts von 1347, mit der Eiche im Wappen, der Stadt Aichach erinnert. Der Fanfarenzug der Kolpingsfamilie stimmt nicht nur auf die außergewöhnlichen Tage mit der Eröffnungsfanfare ein, sondern gibt auch Standkonzerte und nimmt am Kinder– und Lagerumzug teil. Im Gefolge Gaukler, Musiker, Ritter, Torwachen und vielem mehr auf dem Schloßplatz und im Lagerleben.

Neben vielfältigen Gaumenfreuden, Händlern und Handwerkern wird Gaukeley und Zauberei, Theater, Musik und Tanz, Feuershow und Akrobatik geboten. Die Mitglieder vom Fanfarenzug haben das Event bei Sonnenschein und bester Kameradschaft mit Übernachtung genossen. Im Oktober beginnt wieder eine Grundausbildung und Neumitglieder sind uns jederzeit willkommen.