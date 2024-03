Familienshow in der Evangelisch- methodistischen Kirche

In der Evangelisch- methodistischen Kirche fand am 22.März eine mit Spannung erwartete Kindershow statt, die von Sebastian Rochlitzer und seinem Freund Ulfi, der sprechenden Handpuppe, präsentiert wurde.

Die Veranstaltung lockte rund 130 begeisterte Gäste an, die ein vielfältiges und buntes Programm erlebten. Die Show bot eine breite Palette an Unterhaltung, darunter Jonglage, mitreißende Bewegungslieder und unterhaltsame Videoclips. Doch das Highlight des Tages war zweifellos Ulfi, dessen ungebremster Hunger nach schmutzigen Socken die Kinder in Begeisterung versetzte.

Die Kinder waren voller Enthusiasmus dabei, als Ulfi seine Vorliebe für schmutzige Socken zur Schau stellte, und es endete in einer witzigen Sockenschlacht, die für viele unvergessliche Momente sorgte. Die Veranstaltung war nicht nur eine Quelle der Unterhaltung, sondern bot auch eine Gelegenheit für Kinder über Gott nachzudenken, der jeden Menschen mit wunderbaren Talenten ausstattet. Pastor Stefan Schörk und alle Verantwortlichen freuten sich über den großen Erfolg der Kindershow. Der nächste Highlight ist JUMP am Freitag nach den Osterferien um 16.30 Uhr für Kinder ab 6 Jahre.